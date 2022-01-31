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治安壞 誰的錯╱洛縣治安赤字 財產犯罪雙位數成長

記者楊青／洛杉磯報導
艾爾蒙地犯罪現場，警察正在調查當中。（記者楊青／攝影）
艾爾蒙地犯罪現場，警察正在調查當中。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣警察局新年剛剛出爐的2020／2021年度安全報告哀鴻遍野，洛杉磯縣88個城市和縣屬地（unincorporated area）治安一片紅燈，包括不少華人聚居城市和地區在内，入室盜竊、當街搶劫、武力攻擊和偷車犯罪直綫上升，部分城市暴力犯罪率比上年同期增加三到四倍，財產犯罪上升兩位數的城市比比皆是，包括喜瑞都、天普市、核桃市、鑽石吧等傳統治安優良城市，犯罪暴增數字驚人。

洛縣警察局最新公佈的犯罪報告，以2021年1月1日至11月30日和2020年同期數字作爲對比。統計顯示，2021年整個洛杉磯縣社區犯罪總數為6萬596起，比2020年的5萬7758起上升4.91%，相當於每天發生184搶劫、入室盜竊、偷盜、偷車、强暴和謀殺等財產犯罪和暴力犯罪案。凶殺案263起，同比2020年暴漲47.75%；偷車1萬4100起，比2020年增加25.75%；財產犯罪4萬7924起，增加5.88%，相當於每天發生145起偷盜、入室盜竊、搶劫和偷車案。

最引人注目的是，包括喜瑞都、工業市、拉朋地、巴沙迪那、天普、羅斯密、核桃、鑽石吧、聖迪瑪斯、南艾爾蒙地等華人聚居城市和地區，大部分的暴力犯罪和財產犯罪率均呈雙位數暴增。

洛縣警局喜瑞都分局公佈的數據，2021年包括喜瑞都及周邊地區暴力犯罪和財產犯罪率分別比2020年上升24.47%和29.62%，其中搶劫暴增44.44%、武力攻擊案增加27.27%、入室盜竊案增加27.53%、偷車暴增90.63%。

工業市、拉哈布拉岡和拉朋地的暴力犯罪率分別上升38.18%、66.67%和51.85%；拉朋地凶殺案暴增四倍、搶劫上升50%、武力攻擊增加61.61%、偷車案上升39.81%；拉朋地和工業市的財產犯罪分別上升21.76%和26.57%。巴沙迪納和艾塔迪那地區，過去一年比上年同期的搶劫案暴增88.89%，入室盜竊案增加23.91%。包括天普市、羅斯密、南艾爾蒙地、杜瓦迪和布巴瑞等城市在内的天普警局轄區，2021年暴力犯罪率上升22.83%，財產犯罪率上升13.77%，幾乎所有城市的入室盜竊率均呈兩位增長，其中天普市的入室盜竊暴增63.79%，羅斯密增43.84%，南艾增34.90%，連門禁深嚴的「高尚社區」布巴瑞也不能倖免，入室盜竊暴增33.33%。

治安向來良好的東區核桃市和鑽石吧也深受其害。核桃市2021年的暴力犯罪和財產犯罪雙雙大幅度上升，其中暴力犯罪率激增60%，財產犯罪率上升26.76%，搶劫、武力攻擊、偷車全部兩位數成長。鑽石吧社區的2021暴力犯罪沒有增加，但財產犯罪率比上年同期上升了18.21%。

暴力犯罪 天普 鑽石吧

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