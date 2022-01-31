新聞辭典╱加州47號提案 部分重罪改歸輕罪

快閃搶劫分工合作，各人包辦貨架櫥櫃商品。（監控視頻）

由洛杉磯 縣現任檢察長賈斯康（ George Gascón）和史丹福大學Michael Romano等聯合撰寫、當年得到「紐約時報」和「洛杉磯時報」等大力鼓吹和支持的加州 47號提案，2014年以「安全社區和學校法案（Proposition 47: The Safe Neighborhoods and Schools Act）」的名稱供加州選民投票，結果以59.61%支持，40.39%反對獲得通過，2015年開始正式實施。

47號提案對加州重罪量刑法進行了三項廣泛的修改。首先，它將某些盜竊和持有毒品犯罪從重罪重新歸類為輕罪。其次，它授權因重罪而服刑的被告根據該提案向法院請求改爲輕罪。第三，它授權那些已經完成重罪定罪的被告人，可根據該提案，從重罪重新歸類為輕罪。

根據該提案，不涉及槍枝的搶劫和入室盜竊，均為輕罪。包括入店行竊，被盜財物價值不超過950元；盜竊，被盜財產的價值不超過950元；接收被盜財產，財產價值不超過950元；偽造的支票 、債券或票據的價值不超過950元；欺詐支票、匯票或訂單的價值不超過950元；寫空頭支票，價值不超過950元；以及大多數非法藥物的個人使用，均為輕罪，不予起訴和拘留。

47號提案實施數年間，加州許多城市都出現財產犯罪率大幅上升。