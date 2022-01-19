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又見EDD詐騙 34.5萬件失能理賠停發

編譯組／綜合報導 
加州就業發展局（EDD）發現，2萬7000個醫療提供者的身分可能為假冒，因此暫停發放34萬5000件身心障礙保險申請案。(EDD網頁)
加州就業發展局（EDD）發現，2萬7000個醫療提供者的身分可能為假冒，因此暫停發放34萬5000件身心障礙保險申請案。(EDD網頁)

加州就業發展局（EDD）相關詐騙案一波未平一波又起。繼去年疫情補助金恐遭詐騙200億元後，EDD再度發現2萬7000個醫療提供者的身分可能為假冒，因此暫停發放34萬5000件失能障礙保險(disability insurance)申請。 

目前尚不清楚34萬5000件凍結的案件中，已有多少已經領到了錢，但州議員認為，以疫情補助金的前例看來，EDD不太可能一毛都沒被騙。 

EDD表示，在最近幾周的調查後，認定2萬7000個醫院、診所、醫師的身分可能遭假冒，以他們名義提出的失能(disability)保險理賠案為34萬5000件，因此決定暫停發放。不過，州議員認為，當中可能夾雜一些真實個案，不過目前收到的陳情案還不算多。 

EDD稱，會與執法單位、醫療提供者合作，確認身分的正確性，並在確定安全後盡快恢復發放。加州眾議員布魯（Richard Bloom）說，他聽聞此事時的第一個反應是，「蛤，又來了？」只能希望EDD有學到教訓，這次加快處理。 

華裔州參議員潘君達（Richard Pan），以同為小兒科醫師身分指出，事實上網路上就能找到足夠的資訊，可以偽造出一個近乎真實的假醫師。他說，包括地址、電話、就讀的醫學院、執照編號，與美國醫療編號（NPI）。因此潘君達認為，要追究的不只是EDD就發局的疏失，還有網路侵害隱私權的問題，讓這些歹徒有可趁之機。

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