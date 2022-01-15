加州新法 廚餘未分類 最高罰500元

華人園藝愛好者可利用廚餘堆肥，讓自家種植蔬果更茁壯。（邱啟宜提供）

加州 在2022年元旦生效新法中，一項廚房垃圾分類處理SB1383法案，與每個家庭息息相關。尤其剩餘食物與廚房垃圾，所有居民及企業必須將廚餘分類丟棄，2024年起，違反者三次最高罰款可達500元。目前已經有華人 居民開始行動，配合這項環保法規實施。華人社區園藝專家也呼籲，希望華人園藝愛好者利用廚餘堆肥，讓自家種植蔬果更茁壯。

南加華人園藝專家邱啟宜表示，近期收到不少華人就SB1383新法實施提出的問題，他認為這項法規出於環境減排出發，造福人類。尤其加州，華人應該積極配合，且呼籲年輕人、小朋友加入。同時利用廚餘在安全條件允許情況下，盡量用於堆肥處理，堆肥方法在YouTube及其他社交平台都可找到。此外，要到所在市府網站瞭解當地市府實施SB1383所做的活動，積極參與。

華人社區園藝專家邱啟宜（左）表示，華人社區會藉著新法實施，好好推廣有機堆肥。（邱啟宜提供）

邱啟宜說，他最近就SB1383法案實施相關事宜查閱大量資料，發現絕大多數市府尚未開始實施，法規尚處於宣導期。不少華人尚待確認，是否市府提供專門盛裝廚餘垃圾桶，還是垃圾公司免費提供，還是由自家購置？宣導期截止日，以及對廚餘有無進一步分類等。他說，有華人希望購買裝廚餘用的可分解塑膠袋，這些塑膠袋可在亞馬遜網站搜尋購買到，一包價格從10餘元至30元左右不等。

鑽石吧 市副市長周柏華（Andrew Chou）表示，SB1383法案雖在元月1日開始，但各地區都有宣導期，垃圾公司稱在7月31日後會具體實施。但不會額外提供垃圾箱，而是要求市民將廚餘，裝在可分解塑膠袋中，投進裝可回收垃圾的綠色垃圾箱中，而不是投進原來的黑色垃圾箱。然後由垃圾公司處理。

西柯汶那市市議員吳桐淮（Tony Wu）表示，市府就實施SB1383與垃圾回收公司進行協商，由回收公司負責檢查及後續處理事宜。他認為，今後家庭廚餘與樹葉等有機垃圾一樣，都不應放在黑色垃圾箱內。

核桃市副市長伍立倫（Allen Wu）表示，市府與負責該市垃圾回收公司已商討，預計回收公司在六個月後開始實施，比如向居民發放通告，居民如何處理廚餘等，也會對現有清運回收垃圾費調漲，預計每月調漲十元左右。

邱啟宜表示，目前很多華人家庭都利用庭院種植蔬果，完全可以利用廚餘堆肥，為蔬果增加營養。實際上，多年來華人社區推廣有機堆肥，為這項法規實施創造很多利用廚餘方法。今後藉著SB1383法規，可以多多推廣。

2022年元旦生效開始的SB1383法規，適用所有產生有機廢料的個人和實體，要求必須從垃圾中排除有機材料。這是過去30年來加州最為嚴格廢物減排法，也有對違規行為嚴格處罰，基本處罰範圍包括：第一次違規50元至100元；第二次違規100元至200元；第三次違規及後續違規250元至500元。