我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

華生感情糾紛遭UCLA開除 聯邦重審

洛杉磯訊

第九聯邦上訴法院11日裁定，允許一名中國研究生對洛杉磯加大（UCLA）提出的歧視訴訟案重新進行。該名中國學生指控UCLA處理不當性行為指控時，侵犯了他的民權(civil rights)。

第九上訴法院的三人合議庭裁決，未公布姓名的該前洛杉磯加大中國留學生原告指控，在有關部門對其「不當行為指控」開始正式調查前，洛杉磯加大立即停止了他的研究生學習和工作，當時他距離完成生化博士學位只剩下幾個月。

五個多月後，洛杉磯加大調查表示，該華人研究生在約會過程中，將其前未婚妻「置於害怕身體受到傷害的恐懼中」，違反大學的暴力約會法規，這也是洛杉磯加大後來對該華人學生的13項指控之一。洛杉磯加大最後將該中國留學生停職兩年，該學生因此失去住房，以及他在校園擔任的助教工作，學生簽證也被取消。

2019年12月，原告向洛杉磯聯邦地區法院提起訴訟，指控加大理事會侵犯了他的民權，他同時指控洛杉磯加大和加州大學理事會對傳統男性特徵存在偏見。他聲稱在Title IX的定義框架下，從來沒有女性對他們的前男友提出性行為方面的指控。但聯邦地區法官2020年批准了洛杉磯加大駁回原告指控的動議，裁定原告沒有充分陳述Title IX指控加大的理由。

但在11日的上訴法官裁決中，如果原告陳述屬實，其指控洛杉磯加大對其性別和民權歧視有其合理性。投訴人涉及性方面的指控，給教育部門造成壓力，導致大學在處理性行為不端相關投訴時，可能產生偏差。全案退回地區法院重新審理。

洛杉磯加大 中國留學生 歧視

上一則

聖蓋博谷反亞裔仇恨犯罪調查 45%受訪者感覺社區不安全

下一則

執勤時抓寶可夢 不支援搶案呼叫 2洛警被開除

延伸閱讀

MTA獲聯邦60億元撥款 舒默：這將拯救紐約地鐵

MTA獲聯邦60億元撥款 舒默：這將拯救紐約地鐵
參議院外交委員會確認洛杉磯市長賈西提出任駐印度大使

參議院外交委員會確認洛杉磯市長賈西提出任駐印度大使
紐約州禁止逼遷令15日失效 霍楚不延長 向聯邦求援要補助

紐約州禁止逼遷令15日失效 霍楚不延長 向聯邦求援要補助
臉書籲撤銷FTC反壟斷訴訟 聯邦法官駁回

臉書籲撤銷FTC反壟斷訴訟 聯邦法官駁回
赴台長程客落地篩 陽性比率高 部分航班逾10%

赴台長程客落地篩 陽性比率高 部分航班逾10%
阿茲海默症新藥太貴 紅藍卡給付僅限臨床實驗病患

阿茲海默症新藥太貴 紅藍卡給付僅限臨床實驗病患

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁