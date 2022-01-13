華生感情糾紛遭UCLA開除 聯邦重審

第九聯邦上訴法院11日裁定，允許一名中國研究生對洛杉磯加大 （UCLA）提出的歧視 訴訟案重新進行。該名中國學生指控UCLA處理不當性行為指控時，侵犯了他的民權(civil rights)。

第九上訴法院的三人合議庭裁決，未公布姓名的該前洛杉磯加大中國留學生 原告指控，在有關部門對其「不當行為指控」開始正式調查前，洛杉磯加大立即停止了他的研究生學習和工作，當時他距離完成生化博士學位只剩下幾個月。

五個多月後，洛杉磯加大調查表示，該華人研究生在約會過程中，將其前未婚妻「置於害怕身體受到傷害的恐懼中」，違反大學的暴力約會法規，這也是洛杉磯加大後來對該華人學生的13項指控之一。洛杉磯加大最後將該中國留學生停職兩年，該學生因此失去住房，以及他在校園擔任的助教工作，學生簽證也被取消。

2019年12月，原告向洛杉磯聯邦地區法院提起訴訟，指控加大理事會侵犯了他的民權，他同時指控洛杉磯加大和加州大學理事會對傳統男性特徵存在偏見。他聲稱在Title IX的定義框架下，從來沒有女性對他們的前男友提出性行為方面的指控。但聯邦地區法官2020年批准了洛杉磯加大駁回原告指控的動議，裁定原告沒有充分陳述Title IX指控加大的理由。

但在11日的上訴法官裁決中，如果原告陳述屬實，其指控洛杉磯加大對其性別和民權歧視有其合理性。投訴人涉及性方面的指控，給教育部門造成壓力，導致大學在處理性行為不端相關投訴時，可能產生偏差。全案退回地區法院重新審理。