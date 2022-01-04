加州最高法院 拒提前釋放暴力重罪犯

加州最高法院裁決，不應根據加州第57號提案，提前釋放某些暴力重罪犯。圖為加州最高法院大法官合影。(加州最高法院網頁)

加州 最高法院3日一致裁定，加州懲教局（California Department of Correction）不需考慮提前釋放暴力重罪犯，即使這些人根據加州法律，被認為是非暴力犯罪 者，亦即最高法院拒絕根據57號提案，提前釋放某些暴力重罪犯。

洛杉磯時報報導，該裁決主要因囚犯試圖擴大一項由前州長布朗（Jerry Brown）倡導，2016年得到三分之二選民批准第57號提案的適用範圍。

該案為44歲囚犯穆罕默德（Mohammad Mohammad）提出，他在2012年對九項二級搶劫罪名（視為暴力重罪）和六項收藏贓物罪名（非暴力犯罪）提出異議。洛縣 法官將其中一項財產犯罪，作為其主要罪行，但表示其他判決應繼續執行，使其總共被判29年監禁。

然Mohammad辯稱，根據第57號提案，他應因財產犯罪服刑三年後，便可以被考慮釋放，上訴法院同意。

但最高法院最終裁定，懲戒局官員起草法規時，已採取適量行動，將任何目前因暴力重罪服刑的囚犯，排除非暴力犯罪提前假釋適用範圍，包括因暴力和非暴力重罪而服刑的囚犯。

首席大法官Tani Cantil-Sakauye代表法院寫道，「得出這一結論時，我們發現有關選票倡議的本文是模糊的。」

然而，法官們同意加州懲教局（California Department of Correction）論點，也就是根據提案，選民打算將目前因暴力重罪服刑的囚犯，排除在提前假釋的考量外，無論該囚犯是否也因非暴力罪被定罪。

第57號提案擴大非暴力重罪犯假釋和減刑機會，在監服刑的罪犯縮短刑期、提早獲得假釋，或以監外矯正、教育課程、在監行為良好等折抵刑期，使更多罪犯提早出獄。

但布朗和其他支持者告訴選民，該提案只適用於非暴力犯罪者，排被判性犯罪等人。

刑事司法法律基金會（Criminal Justice Legal Foundation）法律主任Kent Scheidegger說，「沒有人認定這項規定，適用於任何有暴力定罪者。對提案的內容採取極端字面化觀點並應用它是荒謬的。」

加州對暴力犯罪的法律定義很窄，適用於包括謀殺、蓄意殺人、謀殺未遂、綁架、襲擊、縱火、搶劫和敲詐勒索等。

穆罕默德律師Heather MacKay對最高法院判決表示失望，可能會針對一些未解決問題重新向縣高等法院提出異議。