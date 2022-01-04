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加州28縣檢察長 阻重罪犯提早出獄

編譯組／綜合報導
橙縣檢察長史匹澤與其他27名加州地區檢察長，獲得法院頒發臨時禁禁制令，避免加州懲教局提早釋放只服刑三分之一刑期的暴力重罪犯。(橙縣檢察長辦公室網頁)
橙縣檢察長史匹澤與其他27名加州地區檢察長，獲得法院頒發臨時禁禁制令，避免加州懲教局提早釋放只服刑三分之一刑期的暴力重罪犯。(橙縣檢察長辦公室網頁)

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）與其他27名加州地區檢察長，日前獲得法院臨時禁限制令（Temporary Restraining Order），避免提早釋放只服刑三分之一刑期的嚴重犯罪和暴力重罪犯。

這項禁制令，是禁止加州懲教局（California Department of Correction and Rehabilitation，簡稱CDCR）利用先前通過的緊急條例（emergency regulations），採用增加良好行為積分的方式，讓先前被判犯有嚴重或暴力重罪的「二次犯罪」（Second-striker）囚犯，得以在服刑三分之一刑期的情況下提早獲釋。

這項緊急條例，將因家庭暴力、人口犯罪、虐待動物和持有武器被定罪的加州囚犯行為積分，大幅提高至66%，通常這些積分僅限20%。另根據懲教局最新規定，在消防營相關活動中工作的囚犯，提供額外良好的行為積分，他們也替所謂「非暴力」（nonviolent）的二次犯罪囚犯，增加額外積分。

根據加州法，「非暴力」重罪者，包括犯下家庭暴力、迷昏強姦、人口販賣、使用致命武器襲擊者。

懲教局還尋求將關押在最低安全級別A或B設施中的二次犯罪囚犯行為積分，提高到66%，使他們只服刑三分之一刑期便可假釋出獄。

為停止執行這項最新發布的緊急條例，28名檢察長於2021年12月22日提交臨時限制令申請， 法院於同月29日批准申請並頒發該限制令。

史匹澤說，「嚴重和暴力的重罪犯，在服刑完三分之一刑期後，不應獲得提早出獄機會。這些魯莽政策無助增加公共安全，只會讓受害者再次受到創傷，他們不得不忍受無數次法庭聽證會，讓這些犯罪入獄，但之後卻眼睜睜看他們提早幾年出獄。這些不是非暴力罪犯，這些是暴力重罪犯，讓他們提早放回我們社區，這不是減少累犯，而是讓犯罪活動持續。」

加州 橙縣

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