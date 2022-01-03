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加州盈餘750億 怎麼花傷腦筋

編譯組／綜合報導
面對歷史性750億元的盈餘，加州兩黨立法人員研究如何花費。（美聯社）
面對歷史性750億元的盈餘，加州兩黨立法人員研究如何花費。（美聯社）

令人難以想像，加州政府現在正煩惱「錢太多」，750億元的意外之財到底該怎麼用？

加州歷史性的超預算盈餘該怎麼用？參眾議員3日返回州議會後，兩黨立法人員均有自己考量的「優先花費項目」，如改革憲法修正案、中產階級住房、氣候議題等。不僅如此，2020年人口普查後，選區重新劃分，不少州議員也希望藉此鞏固自身版圖優勢。

美聯社報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）說，在他批准一項創紀錄預算計畫後幾個月，將出現另一個歷史性750億元預算盈餘。獨立立法分析師預測，自7月1日開始的財政年度，加州將再有310億元盈餘。

紐森承諾，他必須在本月10日前提交的擬議預算中，尋求更多資金阻止近期大規模「打砸搶」案激增，1億元用於清理與無家可歸營地相關區域。此外，根據自身經驗撰寫閱讀障礙相關兒童讀物後，也希望在閱讀障礙計畫上擬定經費。

掌控立法機關的民主黨人，有自己在經費預算上考量。參議會領袖艾金斯（Toni Atkins）承諾，將財富花在需要的人身上，即中產階級和掙扎求生的家庭，包括經濟適用房、基本工資、學校、大學和保護氣候等。

預算委員會主席，州眾議員丁右立（Phil Ting）也有類似計畫，但認為今年應不會像去年一樣，立即撥款數十億元，用於因應新冠肺炎疫情與預計在野火季出現的重大野火。「經濟雖然持續表現良好，但人們並未感覺到」，他說，「我們需了解民眾痛點處，幫助他們解決問題。」

然而，無黨派的加州目標書研究主管派爾斯（Rob Pyers）說，立法者正參與一場「音樂椅與雞肉混合」遊戲，以確定誰能在選區重劃中倖存下來。

派爾斯說，「民主黨無疑是選區重劃的大贏家，他們將在未來十年持續在議會上佔有絕對多數。」根據新劃分的地圖，共和黨人不太可能在80名成員的議會中占18席，「可能下降至12席」。

與此同時，立法人員也需在1月31日最後期限前，解決去年未決的法案。其中，改革加州現金保釋制度法案， 需讓支持者有更多時間尋求共識。

立法者也考慮，採取幾項旨在鼓勵人們接種疫苗的措施，然該法案去年9月吸引超過1000人前往國會大樓抗議。

參議員Buffy Wicks去年初提出法案，要求所有工人施打疫苗，或每周檢測。眾議員羅達倫（Evan Low）也提出保護要求員工接種疫苗雇主的法案。

民主黨立法者也希望提出憲法修正案，這將使未來罷免州長和其他官員之路更加困難。

立法人員並將針對氣候變遷採取行動。眾議會議長藍登（Anthony Rendon）表示，加州身為世界領先者，氣候目標卻落後。因此在義大利、紐西蘭和新澤西州引領下，要求將氣候變化作為K-12年級科學課程的一部分。

立法人員也同時關注當前發生的新聞。民主黨眾議員Jacqui Irwin承諾立法，使地區檢察長更易起訴跨縣市有組織快閃搶案者，以因應近期激增的案件。

民主黨參議員麥奎爾（Mike McGuire）希望斥資2億多，聘請1100名新的野火消防員。

另外，若聯邦最高法院推翻近50年前聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），立法人員也可能立法，決定替到加州進行墮胎的他州人支付墮胎費用。

加州 預算 民主黨

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