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拒毒品合法化 專家反對設立注射中心

記者邵敏／洛杉磯報導
眾專家12月29 日（周三）召開全州線上新聞發布會，重提SB 57法案的錯誤。左下為加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）。（會議截屏）
眾專家12月29 日（周三）召開全州線上新聞發布會，重提SB 57法案的錯誤。左下為加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）。（會議截屏）

為減少癮君子因吸毒過量猝死案例，加州SB 57法案提出建立安全毒品注射中心，在舊金山、屋崙和洛杉磯縣試點，並在現場配備醫療人員。此舉遭到眾多禁毒人士的強烈反對，專家指出，設立注射中心，對於吸毒過量導致死亡的案例有增無減，且嚴重威脅社會治安，以及為所有毒品合法化鋪平道路。

加州禁毒人員協會（CNOA）、加州禁毒聯盟（CCAD）、全國禁毒人員協會聯盟（NNOAC）等多個機構，29日舉行全州線上新聞發布會，重新抨擊SB 57法案的錯誤。

加州眾議員庫珀（Jim Cooper）堅決反對SB 57法案，他指出，加州近年來天災人禍不斷，其中包括毒品猖獗、吸毒人數日增。他說，沒有安全保障的毒品注射中心，只會助長更多人成為癮君子。這個法案傷害了每個人，家庭暴力、虐待兒童等眾多犯罪，都是因為濫用藥物引起。

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）認為，設立毒品注射中心非常荒唐，對附近居民帶來嚴重影響，商家生意損失、民眾生活質量下降。他說，注射中心實際上導致更多的毒品過量引起的死亡案例，但支持者卻在不斷製造謊言、藉口，這些人是在為所有毒品敞開大門。

李少敏還指出，SB 57法案首先允許洛杉磯、舊金山、屋崙等地建立毒品注射中心試點，但最終會讓加州，乃至全國各城市的非法藥物合法化。

加拿大華裔基督徒社會關懷協會執行主任、牧師Wayne Lo也參加此次會議，他現身說法，以溫哥華自開放毒品注射中心後發生的重大變化，強調此舉毫無意義。 Wayne說：「如果你愛你的朋友、鄰居，你會送毒品給他們嗎？不會。因此建立注射中心是非常錯誤的，幫不到人，還會害人。」

Wayne Lo指出，自溫哥華開放毒品注射中心後，周圍商家甚至無法購買商業保險，不少商家不得不選擇關門歇業，當地遊民增多，犯罪頻發，商家被打砸搶，居民無不恐慌害怕。他舉例，他的妻子在當地唐人街老人院工作，自附近的毒品注射中心建立以後，妻子所在的辦公室幾次被人破窗入室盜竊。

不少專家還在會議中提出，所謂安全毒品注射中心沒有年齡限制，父母都十分擔心，沒有抵抗力的孩子會因此成為癮君子。

加州眾議員庫珀（Jim Cooper）表示堅決反對SB 57法案。（會議截屏）
加州眾議員庫珀（Jim Cooper）表示堅決反對SB 57法案。（會議截屏）
加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）認為，設立注射中心是為所有毒品敞...
加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）認為，設立注射中心是為所有毒品敞開大門。（會議截屏）
Wayne Lo指出，溫哥華開放注射中心後，附近地區犯罪頻發，居民無不恐慌害怕。...
Wayne Lo指出，溫哥華開放注射中心後，附近地區犯罪頻發，居民無不恐慌害怕。（會議截屏）

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