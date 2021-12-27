因應Omicron 南加大下學期第一周遠距教學

南加大下學期第一周實施遠距教學。（記者丁曙／攝影）

為因應新冠肺炎 Omicron變種病毒，在加州與全球各地蔓延導致病例激增，南加州大學 （USC）24日宣布，下學期第一周將進行遠距教學，符合條件的學生與教職員，將被要求出示新冠肺炎疫苗加強劑注射證明。

洛杉磯時報報導，一周前，南加大 官員即表示，正考慮在下月10日開學進行遠距教學，最終於聖誕夜宣布。

南加大宿舍將於明年1月6日繼續開放，但所有學生都需在搬入校園宿舍和恢復線下面對面教學前，進行新冠肺炎檢測並得到陰性證明。該大學並表示會在下周宣布學生、教職員工施打加強劑的截止日期。

南加大還將春季班新生聚會推遲約兩周，原訂於明年1月7日舉行。

南加大教務長祖柯斯基（Charles F. Zukoski）和衛生官員奧爾曼（Sarah Van Orman）在致校園社區的訊息中說，「南加大秋季學期是成功的，我們仍致力在今年春季保持校園安全，繼續進行面對面授課。」

在此之前，加州大學（UC）總校長總校長德雷克（Michael V. Drake）已要求每所分校校長實施安全返校計畫。本周早些時候，加大（UC）九所校區其中七所宣布，大學部學生下學期開學時，先進行遠距教學。加大學生也被要求施打加強劑，儘管這項要求取決於各個校區。此外，加州州大（CSU）已強制要求學生施打疫苗加強劑。