托倫斯警員互傳歧視短訊 州檢啟動調查

托倫斯市警局十多名前任或現任警員互傳短訊，涉及種族主義和恐同。州檢察長邦塔將對托倫斯警局進行獨立調查。（記者劉先進／翻攝）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）警局十多名前任或現任警員互傳短訊，涉及種族主義 。加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）8日宣佈，對托倫斯警局進行獨立調查，以識別和糾正該警局政策中潛在的系統性失誤。據悉，托倫斯警局也提出請求協助。

邦塔說，審查的目的是促進公共安全，並重建城市警員和其服務的社區之間的信任。

托倫斯市警員涉及對有色人種、尤其是非裔、猶太人和LGBTQ社區成員發表仇恨言論。短訊還談到對嫌疑人使用暴力，如何就警員的槍擊事件向調查人員撒謊。

邦塔說，社區應該知道他們可以在法律下獲得平等的正義。警局每天都在這場鬥爭的前線，他們努力保護加州人民。然而，如果有證據表明存在潛在的偏見或歧視，會破壞對公共安全和司法系統的信任。

邦塔稱讚托倫斯警長哈特（Jay Hart）願意與檢察長辦公室合作，正面解決這些問題。現在是迅速採取行動查明事實的時候，在適當的時候採取糾正措施，並努力實現社區的癒合。加州司法廳將獨立和徹底審查托倫斯警局。「一如既往，我們將根據事實去保護加州人民的權利。」

哈特說，他致力於執行問責制，不會容忍任何形式的偏執、種族主義、仇恨或不當行為，在與總檢察長邦塔的合作中，將確保實施必要的變革，以重新獲得公眾的信任和信心。