洛市地產經紀欺詐1800萬救濟金 被判入獄逾10年

房地產經紀人Tamara Dadyan一家欺詐1800萬救濟金，現被判入獄10年以上。（洛杉磯市警局）

洛杉磯一名房地產經紀人因參與家庭欺詐集團，被判處十年以上監禁，該集團在新冠疫情 期間，通過申請緊急小型企業援助貸款 ，共騙取1800萬元巨款。

42歲的Tamara Dadyan是洛杉磯市恩西諾（Encino）的房地產經紀，她也是家庭欺詐團伙的八名共謀者之一。Dadyan所在的家庭犯罪團伙使用非法所得資金購買豪宅、金幣、鑽石、珠寶、名牌手袋和哈雷摩托車。

檢察官 表示，該犯罪組織在疫情期間共提交151份針對小型企業援助的貸款申請，他們創建精心設計的虛假小企業網路，並通過使用被盜身分開設公司銀行賬戶、偽造工資單和虛假納稅申報表，共竊取1800萬元疫情救災資金。當聯邦調查局（FBI）探員突襲Dadyan家時，他們發現了偽造的身分證件、偽造的企業信用卡、欺詐貸款申請人的支票簿、以及屬於州和聯邦法院的公證章和印章。

聯邦地區法院法官Stephen Wilson對Dadyan的罪行表示，她完全無視法律、厚顏無恥，協助家人在政府救助資金用完前匆忙提交虛假貸款申請，甚至還使用死者名字。檢察官曾要求對Dadyan判處21年以上的刑期，稱她的行為令人震驚地冷酷無情，檢察官在法庭備忘錄中寫道，她偷走的數百萬元是專門為小型企業和工薪家庭準備的，新冠疫情導致不少人陷入經濟癱瘓，迫切需要這些救濟金來生存。

Dadyan本月6日被判處十年以上監禁，她的丈夫Artur Ayvazyan也因參與騙局，已被判五年徒刑，這對鋃鐺入獄的夫婦將留下兩個未成年的孩子。