加大百人學生網站 直觀反映信息 亞裔占比第一

加州大學本科生群體,亞裔依然保持第一。(記者丁曙/攝影)

加州大學 (University of California)系統約有22萬5000名大一新生和轉校生,如果將這個龐大的群體濃縮為100人,並且代表整個大學生的各年級(undergraduate class),可以直觀揭示加州大學在公平、錄取和財務援助方面的關鍵數據。最新統計顯示,亞裔 在大學生群體中繼續保持第一。

加州大學創立「假設百名學生」(If all of UC were just 100 students)互動網站,提供大學生群體的最新數據,強調族裔背景的多樣性。據加州大學研究評估規劃 (IRAP) 辦公室統計,「假設加州大學只有百名學生」,目前在這個學生群體中,亞裔34人、拉丁裔25人、白人21人、非洲裔4人。此外,29人是加州社區學院的轉學生,83人是加州本地居民。

在家庭背景方面,在百人學生群體中,40人是他們家中的第一位大學生,35人來自低收入 家庭,46人享有完全豁免學雜費資格。但這些群體大多數同學,在畢業後七年以內的收入,將會超過他們父母的收入。

至於在參與校園社團和學術活動方面,加州大學的大學部學生也高度參與。在這個百人學生群體中,有64人參與不同的學生社團,68人參與科學研究。加州大學的學生將繼續收穫豐碩的未來,超過三分之一的大學生選擇獲得研究生或專業學位,繼續他們的學業。

加州大學「假設百名學生」互動網站創建於2019年5月,透過提供數據反映加大學生的關鍵信息,為社會了解加州大學本科生群體提供窗口,並反映加州大學的學位價值,增加傳統上代表性不足學生的社會和經濟流動性,便於各界一目了然透視加州大學的社群。