加大百人學生網站 直觀反映信息 亞裔占比第一

加州大學本科生群體，亞裔依然保持第一。（記者丁曙／攝影）

加州大學 （University of California）系統約有22萬5000名大一新生和轉校生，如果將這個龐大的群體濃縮為100人，並且代表整個大學生的各年級（undergraduate class），可以直觀揭示加州大學在公平、錄取和財務援助方面的關鍵數據。最新統計顯示，亞裔 在大學生群體中繼續保持第一。

加州大學創立「假設百名學生」（If all of UC were just 100 students）互動網站，提供大學生群體的最新數據，強調族裔背景的多樣性。據加州大學研究評估規劃 (IRAP) 辦公室統計，「假設加州大學只有百名學生」，目前在這個學生群體中，亞裔34人、拉丁裔25人、白人21人、非洲裔4人。此外，29人是加州社區學院的轉學生，83人是加州本地居民。

在家庭背景方面，在百人學生群體中，40人是他們家中的第一位大學生，35人來自低收入 家庭，46人享有完全豁免學雜費資格。但這些群體大多數同學，在畢業後七年以內的收入，將會超過他們父母的收入。

至於在參與校園社團和學術活動方面，加州大學的大學部學生也高度參與。在這個百人學生群體中，有64人參與不同的學生社團，68人參與科學研究。加州大學的學生將繼續收穫豐碩的未來，超過三分之一的大學生選擇獲得研究生或專業學位，繼續他們的學業。

加州大學「假設百名學生」互動網站創建於2019年5月，透過提供數據反映加大學生的關鍵信息，為社會了解加州大學本科生群體提供窗口，並反映加州大學的學位價值，增加傳統上代表性不足學生的社會和經濟流動性，便於各界一目了然透視加州大學的社群。