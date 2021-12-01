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休假撞見通緝犯…員警機智「利誘」逮捕搶匪

記者啟鉻／雷德蘭綜合報導
雷德蘭市一名例休警員機智拘捕持槍嫌犯。（雷德蘭市警局網頁）
雷德蘭市一名例休警員機智拘捕持槍嫌犯。（雷德蘭市警局網頁）

警方拘捕犯人的方式多種多樣，有時為了需要，急中生智，利用引誘方式令嫌犯束手就擒。聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）一名警員在例休時，偶然發現一名遭警方通緝持槍嫌犯，為避免打草驚蛇，用錢引誘嫌犯駕車到有警員埋伏的地方，最終貪心嫌犯被拘。警員機智行為獲得不少點讚。

11月29日晨約5時30分，警方接到有武裝歹徒搶劫的報警，地點在雷德蘭市Union 76加油站（1075 Parkford Dr.）。劫匪闖進加油站威脅工作人員交出現鈔，並撩開衣服，露出一把手槍。得手後，歹徒駕車順著10號公路向東逃跑。

雷德蘭市警局局長Chris Catren表示，警方立即將案情資訊向所有警員通報。其中一名警員當天休假，恰巧在幻象莊（Rancho Mirage）賭場Agua Caliente Casino停車場，看到一人與警方通報中的劫匪形象相符。可是因為這名警員當天不在崗，沒有穿警察制服，也沒有武器用來拘捕嫌犯。

不過警員很機智，想出了一個辦法，就是付費給嫌犯，引誘嫌犯駕車到一個警員埋伏的地方，將嫌犯拘捕。而嫌犯當時並不知道對方是警察。

警員當時上前與嫌犯搭話，表示自己不認識路，願意支付100元，希望嫌犯做嚮導，駕車到距離25哩的一家賭場，位於縣屬地Cabazon的賭場Morongo Casino，這名警員駕車在後跟隨。令人意外的是，嫌犯見錢眼開，竟然答應了。在駛往賭場的路上，警員再次確認嫌犯特徵，並通知警方中途攔截。

當嫌犯駕車行駛到Cabazon地界，在高速公路出口被警方攔住拘捕，在身上搜到手槍。警方表示，嫌犯是Eric Valare Duma，42歲，河濱縣居民，涉嫌持槍搶劫關押在西谷拘押中心，保釋金10萬元。

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