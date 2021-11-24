墨男邊境運毒被查獲 1.7萬磅冰毒、389磅芬太尼破紀錄

相關單位在蒂華納邊境附近的奧泰梅沙入境站查緝大規模非法毒品。圖為2019年4月2日，大量貨車排隊從奧泰梅沙入境站進入美國。（Getty Images）

聯邦檢察官辦公室22日表示，來自墨西哥的卡車司機金塔納-阿里亞斯（Carlos Martin Quintana-Arias）上週在奧泰梅沙邊境 站（Otay Mesa Port of Entry）試圖入境美國 時，相關單位在他的貨運拖車內，查獲創紀錄數量的毒品 ，已被逮捕。

洛杉磯時報報導，執法人員在拖車上，查獲1萬7584磅甲基笨丙胺（methamphetamine，又稱冰毒）和389磅芬太尼（Fentanyl），他面臨聯邦毒品指控。

聯邦檢察官表示，這兩種毒品的緝獲量，都是2020年或2021年美國緝獲兩種藥物中，創紀錄的數量。今年8月，聯邦當局在奧泰梅沙入境港，在從墨西哥入境的一個大型鑽井平台內，發現超過5528磅冰毒，當時全美史上最大一次緝毒行動之一。

美國海關和邊境保護局（CBP）官員於8月5日發現這種冰毒，以及127磅芬太尼粉末，估計街頭價值（street value）價值超過1290萬元。

但執法單位尚未透露，18日發現的6266包冰毒和芬太尼的街頭價值是多少。聯邦代理檢察長Randy Grossman說，「這對我們社區，會造成難以致信的破壞。這次緝獲量非常驚人，表明目前打擊大規模打擊冰毒和芬太尼毒品的決心與努力。」

根據訴狀，金塔納-阿里亞斯的入關清單上顯示其拖車內有汽車零件，但從X光機和嗅藥犬都發現裡面有異常。官員們隨後在車內發現一些車身零件包裹內藏匿著毒品。金塔納-阿里亞斯於19日在聖地牙哥聯邦法院，被控進口受管制物品等兩項罪名。