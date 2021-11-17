歷史性撥款 加州反仇亞經費 州議員鼓勵亞裔組織申請

加州州眾議員丁右立及州參議員閔大衛，鼓勵亞太裔非營利組織申請「亞太裔公平預算案」撥款。（本報記者／攝影）

加州州長紐森今年7月簽署1億6650萬元反仇亞「亞太裔公平預算 案」（API Equity Budget），年底前開始接受非營利組織申請經費，加州州參議員閔大衛（Dave Min）及州眾議員丁右立(Phil Ting)15日會見橙縣 亞太裔社區代表，鼓勵社區組織運用這項歷史性撥款，展開爭取亞太裔平等權益工作。

現任州眾議會預算委員會主席的丁右立指出，1億6650萬元反仇亞經費中三分之二，將用在為仇恨事件受害人提供服務的非營利組織上，由加州社會服務部門主導經費分配，他此次來橙縣與橙縣亞太裔組織負責人會面，進一步了解他們的需求。

此外，「亞太裔公平預算案」將撥款1000萬給stopAAPIhate.org網站，收集來自全美各地的仇亞事件；撥款1000萬給河濱加州大學 的研究中心，收集有關亞太裔公平的數據；還有1000萬撥款用來成立舉報仇亞事件的熱線，及提供給少數族裔新聞媒體的1000萬撥款。

橙縣亞太裔聯盟（OCAPICA）執行主任傅瑪莉（Mary Anne Foo）表示，新冠疾情以來，亞太裔社區心理與精神問題大幅增加，許多人出現頭痛、胃痛、憂鬱乃至萌生自殺念頭等程度不同的症狀，亞太裔學生因擔心校園霸凌，而選擇線上上學。現在雖然疫情減緩，但仇亞事案並未減少。

州參議員閔大衛表示，美國社會中許多人將仇亞視作理所當然，亞太裔要扭轉偏見，必須爭取其他族裔的支持，並將族裔研究納入課程中。

爾灣市副市長金太美表示，亞太裔不管來美多久，卻一直被當作是「永遠的外國人」，不久前有市民公開在市議會中發言，指稱她身為韓國人，應該感謝參與韓戰的美軍。金太美強調，這名市民並不是共和黨人，當我們聽到這類無知的言論時，要了解這種根深柢固的觀念已經超越黨派，不能全怪川普，今後必須從教育上著手改變觀念，高調爭取亞太裔作為美國人的權益。

亞太裔公平預算案是由亞太裔立法黨團（API Legislative Caucus）發起，州參議員閔大衛及州眾議員丁右立均為亞太裔立法黨團成員，「亞太裔公平預算案」撥款細節，可參閱亞太裔立法黨團的網站。