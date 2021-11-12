洛縣2020仇恨犯罪報告 仇亞增76%

洛杉磯縣人際關係委員會執行主任戶間在線會議上公布報告，2020年洛杉磯縣的仇恨犯罪報告上升至635起，達到十幾年來的最高點。（會議錄影截圖）

根據洛杉磯縣人際關係委員會10日發布的年度報告，去年洛杉磯縣的仇恨犯罪 報告上升至635起，達到十幾年來的最高點，並繼續呈上升趨勢。調查顯示，仇恨犯罪增加20%，主要是由於種族犯罪增加53%。針對黑人、拉丁裔、白人和亞裔 的犯罪活動都急劇增加。這一增長是自2003年以來最大的數字和百分比增長。

2020年，反亞裔的仇恨犯罪增加76%，反映許多其他司法管轄區的趨勢，在疫情 期間對亞裔的身體和口頭攻擊有所增加。報告顯示，在2020年洛縣報告的44起反亞裔仇恨犯罪中，四分之三以上涉及身體暴力——高於2018年的58%。

種族主義犯罪佔所有仇恨犯罪的61%，而前一年為48%。仇視黑人的比例嚴重過高，雖然他們只佔縣居民9%，但黑人占種族犯罪受害者的42%。

性少數群體（LGBTQ）也是2020年最常被針對的目標之一。性取向犯罪增加17%，其中84%的目標是男同性戀者。同時，反跨性別犯罪從去年的42起下降到32起，但仍是洛縣有史以來報告的第三大數字。

該委員會執行主任戶間（Robin Toma）在該報告的在線公告中表示，這項新研究揭示，「一次又一次打破紀錄的仇恨爆發」。疫情引發「對亞裔美國人的仇恨和敵意浪潮，他們被不公平地歸咎於冠狀病毒，並受到暴力恐嚇」。

報告稱，儘管令人擔憂，但2020年的數字還是遠低於1990年代末和2000年代初報告的數字。目前的研究表明，宗教犯罪下降18%，佔報告的仇恨犯罪總數13%。同樣在去年，有56起犯罪專門使用了反移民誹謗，比之前的數字增加 14%。

「疫情加劇了我們社會中已經存在的許多問題，包括仇恨和偏見」，縣政委員韓珍妮 (Janice Hahn) 說，「令人遺憾的是，在2020年，許多受新冠影響最大的社區，也成為仇恨和暴力令人不安增長的受害者」。

研究人員報告說，暴力發生率從65%上升到68%，是2003年以來的最高水平。2020年洛縣報告的所有此類犯罪中有19%有明顯的白人至上主義意識形態證據，而前一年這一比例為22% .

仇恨犯罪發生在洛杉磯大都市區，從西好萊塢一直延伸到播佑岡，其次是聖費爾南度谷。與往年一樣，仇恨犯罪發生在公共場所的數量最多，其次是家庭和企業。

官員指出，報告中記錄的仇恨犯罪，僅佔去年實際發生的此類犯罪的一部分。美國司法部報告說，所有以仇恨為動機的事件中，有一半以上通常不會向給執法部門報告。