造成種族差距…傳統校園評分醞釀改革

包括阿罕布拉高中在內的許多華裔學生眾多學區，教師們正更改既有評分制度，讓學生獲得更公平的評分。(Google街景圖)

教育工作者正擺脫傳統校園評分系統，特別是疫情 導致學校關閉，全美拿到D、F成績的學生暴增，不少教育專家認為，現行評分制度，加大了種族和家庭背景不同學生之間的差距。包括華裔學生眾多學區 在內，教師們慢慢更正既有評分制度，讓學生擁有更公平的評分制度。

洛杉磯 時報報導，阿罕布拉高中(Alhambra High)英文教師莫雷諾(Joshua Moreno)幾年前就認為，現行評分制度已成了學生的積分遊戲。一些學生很早就累積許多積分，學期結束前，就知道不用再下更多功夫，成績仍會是A，但對於許多放學後仍需工作或照顧家人的學生們不公平。

近期，莫雷諾取消積分，也不再給學生規定家庭作業，而給他們多次改進論文的時間和課堂作業，目標是根據學生學習內容評分，在計算評分時刪除行為、截止日期和他們做了多少功課等項目。

洛杉磯時報報導，洛杉磯聯合學區對教師進行培訓。該學區近期分析，疫情使非裔和西裔學生的差距，與白人和亞裔學生成績差距，擴大至21個百分點。

滿足加大或州大要求學生的比例也存在顯著差距，學生需拿到C或更高的成績滿足大學入學要求。2018-19年，約59%學生符合要求，2022學年，約46%達到要求，非裔和西裔學生，與白人和亞裔學生差距為17個百分點。

教育工作者認為，拿到D或F的學生，應有額外時間提高成績或重修課程，「未來幾年，我們可望看到愈來愈多學校，採用新的評分和學習方式。」

疫情導致成績在D或F的學生大增，加上佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害後，不少人呼籲審查學校制度化導致種族主義的作用。這些原因都加速教育工作者，企圖擺脫傳統評分的趨勢。

加州兩大學區，洛杉磯和聖地牙哥學區近期指示教師，根據學生在課程中是否學到對他們期望的東西，來確定學習成績，而不是根據他們行為、工作，而懲罰他們錯過繳交功課的期限等。這些政策鼓勵教師讓學生有機會修改論文或補考，以證明他們有達到學習目標，而不再強制嚴格的截止日期。

洛杉磯聯合學區首席學術官Alison Yoshimoto-Towery說，「通過使用百年歷史的評分系統，無意中鼓勵最有特權的學生，懲罰那些沒特權者。」

疫情使校園停課期間，迫切的改變顯得格外明顯，因教師們努力解決教育中斷情況下，還得公平的對所有學生進行打分。學生面臨的問題更是疫情期間獨有的。

教師們突然看見一些低收入學生，居住在擁擠環境的條件，他們也看見一些青少年在念書之餘，還要照顧年幼的弟妹，他們更見證數位科技在學生間造成的鴻溝，沒有穩定網路訊號的學生，難以登入線上課程。