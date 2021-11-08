新投票法涉侵權老殘、不諳英文者 聯邦司法部告德州

聯邦司法部針對德州SB 1新投票法提起訴訟。( Harris縣選務辦公室)

聯邦司法部 4日針對SB 1新投票法，對德州 政府提起訴訟，認為根據該州共和黨人今年早些時候推動的法案，使老年、殘疾和英語能力有限選民，面臨被剝奪權利的風險。

該法案由德州州長艾伯特（Greg Abbott）於9月簽署，近一步收緊德州選舉法，同時對選舉進行一系列修改，包括禁止免下車投票（drive-thru voting）與通訊投票 等。

司法部稱，該法中有兩項規定違反聯邦投票權法案（federal Voting Rights Act）和1964年的民權法案（Civil Rights Act of 1964）。其中之一，是對那些因殘疾或英語能力有限，可能需他人幫助才能完成投票的選民。另一則是該法對如何驗證通訊投票者的身份增加新的限制。

在提交給聖安東尼奧聯邦法院的訴訟稱，這兩項規定，將在不促進任何合法國家利益的情況下，限制基本投票權。

長期以來，德州允許需要幫助投票的選民獲得協助，只要協助者不要試圖影響被幫助者的投票意願。SB 1法案對這些提供幫助者能做什麼施加新的限制，他們無法回答問題、澄清翻譯、解釋投票過程或解釋複雜的語言等。

該法還對協助選民者設定潛在的刑事懲罰。協助者需填寫文件，披露他們與該選民關係。他們必須背誦擴大的誓言，聲明他們沒有「壓力或脅迫」選民選擇他們尋求幫助等。

這些協助者也須保證，將他們提供的協助，限制在「向選民宣讀選票、指導選民宣讀選票、標記選民的選票，或指導選民標記選票」等。

該訴訟還針對SB 1的通訊投票祭出新規則。通訊投票的合法性，主要是通過比較申請和選票上的簽名來認定。

而SB 1法案對身分證件也有要求。通訊投票選民需提供駕照號碼，若他們沒有，在提交申請時，需提供社安號碼後四碼，同時需在寄出的信封上提供相同號碼。批評者指出，許多選民可能僅因為不記得第一次使用哪種證件號碼，或遺失證件被迫無法投票。

該法將於2022年初選前生效，但目前面臨法律挑戰。

艾伯特在回應訴訟的推文稱，該法將使德州的投票更為容易，但更難舞弊。而德州眾議會民主黨人，對司法部此舉表示肯定。