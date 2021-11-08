我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入境美國須完成接種 航空公司把關 7個QA須知

馬斯克問「要賣10%特斯拉股票嗎」58%推友喊賣

新投票法涉侵權老殘、不諳英文者 聯邦司法部告德州

編譯組／綜合報導
聯邦司法部針對德州SB 1新投票法提起訴訟。( Harris縣選務辦公室)
聯邦司法部針對德州SB 1新投票法提起訴訟。( Harris縣選務辦公室)

聯邦司法部4日針對SB 1新投票法，對德州政府提起訴訟，認為根據該州共和黨人今年早些時候推動的法案，使老年、殘疾和英語能力有限選民，面臨被剝奪權利的風險。

該法案由德州州長艾伯特（Greg Abbott）於9月簽署，近一步收緊德州選舉法，同時對選舉進行一系列修改，包括禁止免下車投票（drive-thru voting）與通訊投票等。

司法部稱，該法中有兩項規定違反聯邦投票權法案（federal Voting Rights Act）和1964年的民權法案（Civil Rights Act of 1964）。其中之一，是對那些因殘疾或英語能力有限，可能需他人幫助才能完成投票的選民。另一則是該法對如何驗證通訊投票者的身份增加新的限制。

在提交給聖安東尼奧聯邦法院的訴訟稱，這兩項規定，將在不促進任何合法國家利益的情況下，限制基本投票權。

長期以來，德州允許需要幫助投票的選民獲得協助，只要協助者不要試圖影響被幫助者的投票意願。SB 1法案對這些提供幫助者能做什麼施加新的限制，他們無法回答問題、澄清翻譯、解釋投票過程或解釋複雜的語言等。

該法還對協助選民者設定潛在的刑事懲罰。協助者需填寫文件，披露他們與該選民關係。他們必須背誦擴大的誓言，聲明他們沒有「壓力或脅迫」選民選擇他們尋求幫助等。

這些協助者也須保證，將他們提供的協助，限制在「向選民宣讀選票、指導選民宣讀選票、標記選民的選票，或指導選民標記選票」等。

該訴訟還針對SB 1的通訊投票祭出新規則。通訊投票的合法性，主要是通過比較申請和選票上的簽名來認定。

而SB 1法案對身分證件也有要求。通訊投票選民需提供駕照號碼，若他們沒有，在提交申請時，需提供社安號碼後四碼，同時需在寄出的信封上提供相同號碼。批評者指出，許多選民可能僅因為不記得第一次使用哪種證件號碼，或遺失證件被迫無法投票。

該法將於2022年初選前生效，但目前面臨法律挑戰。

艾伯特在回應訴訟的推文稱，該法將使德州的投票更為容易，但更難舞弊。而德州眾議會民主黨人，對司法部此舉表示肯定。

通訊投票 德州 司法部

上一則

自燃或縱火？ 華男寶馬超市門口燒毀

下一則

阿罕布拉市車展 為遊民兒童紀錄片籌款 市長黃幼平力挺

延伸閱讀

挑戰州長 歐洛克獲高支持度 與艾伯特並駕齊驅

挑戰州長 歐洛克獲高支持度 與艾伯特並駕齊驅
艾伯特批學校圖書有情色內容 對學童不良影響

艾伯特批學校圖書有情色內容 對學童不良影響
德州議員提不良書刊 普立茲獎作品、Netflix原著入列

德州議員提不良書刊 普立茲獎作品、Netflix原著入列
聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去

聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去
3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

電視脫口秀 愛諷州長艾伯特

電視脫口秀 愛諷州長艾伯特

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回