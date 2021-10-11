紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機

加州州長紐森9日簽署新法律，禁止銷售使具瓦斯動力設備，如發電機、吹葉機和高壓清洗機等。（Getty IImages）

KTLA電視台報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）9日簽署新法律，命令加州監管機關禁止銷售和使用具瓦斯動力的設備，這類設備包括發電機、除草機、吹葉機和高壓清洗機等。

此舉主要是遏止這類小型發動機的排放量，該設備每年產生的污染比汽車 還多。

加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）已著手制定相關規則，這個漫長過程可望於明年初結束。紐森簽署的法律消除這項疑慮，命令該機構在2024年1月1日，或監管機關確定「可行」後，儘快應用新法，以較晚的日期為準。

加州官員表示，運用瓦斯動力吹葉機，每小時排放的污染量與駕駛2017年豐田Camry，從洛杉磯開到丹佛（約1100哩）的排放量相同。

加州的美國肺臟協會（American Lung Association in California） 清潔空氣倡議主任Will Barrett說，「州長簽署的法律，確實替他們致力實現零排放，且在實現更清潔的空氣和更健康的肺部奠定基礎。」

該法由民主黨籍眾議員柏曼（Marc Berman）撰寫，是這個全美人口最多州減少空氣污染的積極戰略一部份。

加州是唯一有權以這種方式管理空氣品質的州，這是1970年代聯邦法規定例外情況的一部分。儘管其他州無法制定自己法規，但他們可選擇效法加州的作法。

去年加州監管機關批准一項史無前例的法規，迫使汽車製造商銷售更多電動車和送貨車。去年紐森下令監管機關在2035年前，禁止在加州銷售所有新的油動力汽車和卡車。自那之後，全球一些最大的車廠都接受此一日期。

加州擁有超過1670萬台此類小型發動機，比公路上的客車數量多300萬台。1990年，加州成為第一個對這種小型發動機採用排放標準的政府，自那時起，與小型發動機相比，汽車的排放量有很大改善。

紐森簽署的法律，還命令監管機關替人們更換設備並提供回扣。此舉旨在協助更頻繁使用這些機器設備的企業。今年早些時候，加州批准的州預算包括3000萬元用於支付這項工作。