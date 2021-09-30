洛縣檢察長 撤銷近6萬大麻定罪

洛縣檢察長賈斯康計畫撤銷近6萬起大麻定罪。（CBS）

洛縣 檢察長賈斯康（George Gascón）近日宣布，將撤銷近6萬起大麻定罪案，這些案件發生在加州 將娛樂性大麻使用合法化前。

KTLA電視台報導，去年在加州檢察長負責審查舊案後，洛縣前任檢察長雷西已撤銷大約6萬6000宗大麻定罪案。

根據賈斯康辦公室新聞稿稱，這項審查僅涉及來自加州司法廳（Department of Justice）數據的案件。

檢察長辦公室表示，審查洛縣法院紀錄時，官員發現另外5萬8000起，可追溯至30多年前的重罪與輕罪案，這些案件也可能有資格被撤銷。這意味著洛縣有近12萬5000起大麻案件被撤銷。

賈斯康說，取消這些案件，意味著成千上萬遭剝奪公民權的人，有更好的未來。這能讓他們重返社會找到工作、住房和其他服務。

賈斯康是加州第64號娛樂用大麻合法化 提案的共同作者，他的辦公室稱，他一直處於消除先前大麻定罪的先鋒角色。最近一批有資格被撤銷的案件，可能會讓那些認為自己有罪的人，或不知道自己有資格重新判刑的人感到驚訝。

毒品政策聯盟（Drug Policy Alliance）主任Lynne Lyman將撤銷行動，稱為「64號提案未完成的工作」。他說，該提案是一種有意識的努力，旨在修復過去禁毒令和大麻令造成的傷害，這兩項禁令，不成比例地針對有色人種。