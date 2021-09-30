我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

洛縣檢察長 撤銷近6萬大麻定罪

編譯組／綜合報導
洛縣檢察長賈斯康計畫撤銷近6萬起大麻定罪。（CBS）
洛縣檢察長賈斯康計畫撤銷近6萬起大麻定罪。（CBS）

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）近日宣布，將撤銷近6萬起大麻定罪案，這些案件發生在加州將娛樂性大麻使用合法化前。

KTLA電視台報導，去年在加州檢察長負責審查舊案後，洛縣前任檢察長雷西已撤銷大約6萬6000宗大麻定罪案。

根據賈斯康辦公室新聞稿稱，這項審查僅涉及來自加州司法廳（Department of Justice）數據的案件。

檢察長辦公室表示，審查洛縣法院紀錄時，官員發現另外5萬8000起，可追溯至30多年前的重罪與輕罪案，這些案件也可能有資格被撤銷。這意味著洛縣有近12萬5000起大麻案件被撤銷。

賈斯康說，取消這些案件，意味著成千上萬遭剝奪公民權的人，有更好的未來。這能讓他們重返社會找到工作、住房和其他服務。

賈斯康是加州第64號娛樂用大麻合法化提案的共同作者，他的辦公室稱，他一直處於消除先前大麻定罪的先鋒角色。最近一批有資格被撤銷的案件，可能會讓那些認為自己有罪的人，或不知道自己有資格重新判刑的人感到驚訝。

毒品政策聯盟（Drug Policy Alliance）主任Lynne Lyman將撤銷行動，稱為「64號提案未完成的工作」。他說，該提案是一種有意識的努力，旨在修復過去禁毒令和大麻令造成的傷害，這兩項禁令，不成比例地針對有色人種。

大麻合法化 加州 洛縣

上一則

門玉潔 獲NSF傑出青年教授獎

下一則

洛縣禁逐房客保護令 延至明年1月底

延伸閱讀

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望
加州暫停逼遷令將到期 官員提醒申請租金援助

加州暫停逼遷令將到期 官員提醒申請租金援助
房客種植大麻 會對房產 造成巨大損失

房客種植大麻 會對房產 造成巨大損失
新州何時准賣大麻？墨菲：恐等到2022年中旬

新州何時准賣大麻？墨菲：恐等到2022年中旬
華裔學生失蹤親友盼協尋 近期吸食笑氣大麻疑神智不清

華裔學生失蹤親友盼協尋 近期吸食笑氣大麻疑神智不清
警突擊數百處非法大麻農場 7華裔被捕

警突擊數百處非法大麻農場 7華裔被捕

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望