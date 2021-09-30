加州新法案 所有選舉須發郵寄選票

加州未來所有選舉都會寄出郵寄選票給所有註冊選民。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）27日簽署新法案，規定未來所有選舉，都必須寄出郵寄選票給所有註冊選民。

這項法案把在新冠疫情期間舉行的2020年大選和加州州長罷免選舉，採取的因應投票 方式永久化。其他已將郵寄選票永久化的西部州還包括猶他州、科羅拉多州、華盛頓州和俄勒岡州。在加州議會占少數的共和黨議員對這項法案持反對立場。

新法律規定，加州選票必須在選舉舉行前至少29天寄出，但選民仍有權選擇親自前往投票站投票，或將選票投入投票箱。事實上，加州早在疫情發生前就已實施郵寄投票。

加州州務卿韋伯（Shirley Weber）聲明：「選民喜歡有不同的投票方式選擇，如郵寄、投票箱、投票中心或傳統投票站。同時，參與選舉的人愈多，我們的民主就愈堅強，選舉就愈能反映出加州人民的意願。」

為了致力擴大投票權，紐森27日還簽署其他十項與投票有關的法案。投票權已成為美國一項主要的政治角力議題，民主黨領導的州正在推動擴大投票權的立法，而因為前總統川普和其他共和黨領導人對所謂的「選民詐欺」做出毫無根據的指控，共和黨領導的州正在試圖收緊投票權立法。

紐森在聲明中說：「在美國多州持續制定不民主的壓制選民法律之際，加州不斷擴大選民投票權和投票方式，加強選舉的誠信和透明度。」

郵寄投票在最近的加州州長罷免選舉中，使共和黨人陷入窘境，讓紐森輕鬆勝出。許多共和黨人不信任這個制度，但黨領導人既鼓勵選民投票，又承諾會嚴加監視詐欺行為。不過，沒有證據顯示這場選舉存在普遍的詐欺行為。

紐森27日簽署的另一項法案與選票簽名有關，在選票簽名與選民資料不完全相符時，給予官員更多空間接受選票。這項由民主黨參議員貝克（Josh Becker）提出的法案，禁止選舉官員在審查簽名時考慮選民的政黨背景，若要否決簽名，必須有其他兩名選舉官員，同時確認簽名與選民註冊紀錄裡的簽名明顯不同才行。