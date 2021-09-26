信託種類多 新移民慎選

近年來，華裔民眾越來越重視生前信託以解決房產遺產問題，但事實上業內人士表示，信託並不能保護非美國公民 ，而且信託種類繁多，務必要找有經驗的專業人士。

律師王振邦表示，新移民常常忽略一件很重要的事，雖然夫妻之間贈與有「合格本地信託」(qualified domestic trust，簡稱QDOT)可以免贈與上限 ，但前提必須雙方都是美國公民。新移民家庭 常常「一家三制」不同國籍或不同的移民狀態，若是中國公民不是美國納稅義務人，在美國買了房子，就沒有這些稅務好處。

遺產也一樣，比如中國公民的父親買了一棟50萬的康斗給美國公民孩子住，父親去世後想要留給孩子，孩子需要繳44萬元的遺產稅。如果父子共同持有，父親去世想給孩子繼承也一樣，因為外國人在美國只有6萬遺產免稅額。

如果想要寫信託，也要取決於是否公民，信託本身也是只對美國公民有用。例如只是持綠卡 的新移民，或者夫妻中只有一個公民，「寫什麼信託都沒有用」。而且這種情況要繳多少遺產稅，取決於看誰先走，即誰贈給誰。當然這些規定僅限美國的財產，不討論跨國和跨州的情況。

而且外國人、綠卡、美國公民三種身分，以及誰先去世等情況，不同的排列組合會繳納不同的稅，信託的作用也不同。此外信託有三、四百種，哪一種適合自己家的情況，需要非常專業人士來把握。市面上不少用一個表格來解決信託問題的顯然不可行，他建議民眾永遠不要抄別人的信託，因很危險。