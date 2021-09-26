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疫情下 華人加快辦理生前信託和遺囑

記者張宏╱洛杉磯報導
疫情引發人生無常之感，一些華人父母開始未雨綢繆和為子女長遠謀劃，紛紛着手辦理生前信託和遺囑。（upslash）
疫情引發人生無常之感，一些華人父母開始未雨綢繆和為子女長遠謀劃，紛紛着手辦理生前信託和遺囑。（upslash）

疫情引發人生無常之感，一些華人父母開始未雨綢繆，加快為子女規畫，辦理生前信託和遺囑。律師表示，疫情後此類客人增加大概20%左右，以40歲至50歲者居多。

律師劉龍珠表示，客人多數年齡在40歲到50歲左右，更年輕的客人也有，但年輕人財產有限。通常是夫妻來的比較多，且女性主導多一些。很多客人早就想做此類服務，但是疫情加快了辦理速度。

一些客戶反映，覺得人生無常，必須考慮自己發生意外，家人該如何生活的問題。通常客人是信託、遺囑和授權書全部都做，價格在5000元左右。如需要修改，價格另算。也有人只做信託和遺囑兩樣，大概在3000元起，要看客人財產多少和複雜程度。

他說，客人做遺囑需要公證人，且建議越多公證人越有效力，同時最好全程錄影，避免未來發生糾紛。同時財產分配需要先認證，才能進行分配，這個過程比較漫長，一般是半年，如果發生財產爭執恐需更多時間。

律師郝琦幾年前經手聖塔芭芭拉中醫師滅門案的財產分割，她說，這個遺產分割耗時三、四年才結束，主因是死者生前沒有立下遺囑和信託，導致其遺產分割必須經過法院。扣除法院和律師費用、資產管理人薪水後，資產大量縮水，相關受益人也只是分到一部分。如果生前做了信託，那就無需經過法院來處理遺產分配的問題。通常財產總值如超過10萬元，她都會建議客人做生前信託。否則財產繼承人就會被強迫經過法院審理財產及糾紛（Probate），不管有無遺囑，法院審決都是不可避免。

她說，很多客人都是身邊有人出事，才知道生前信託的重要性，而疫情讓這個意識更提高。像一個客人是家庭主婦，先生是大學教授，先生突然成為植物人，他沒有遺囑和信託，導致其生病後，太太連薪水都拿不出。需要請律師先把她作為指派人，才能進行下一步。因此客人通常是信託、遺囑、醫療囑託和委託四個文件一起做。

疫情 華人

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