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富爾敦促洛市議會 禁賣調味菸草

記者李雪╱洛杉磯報導
洛杉磯市檢察長富爾23日敦促市議會禁止銷售所有調味的菸草產品。（視訊會議截圖）
洛杉磯市檢察長富爾23日敦促市議會禁止銷售所有調味的菸草產品。（視訊會議截圖）

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）23日敦促市議會，禁止銷售包括水菸（hookah）在內的所有調味的菸草產品，而不是按照目前的法令草案，將吸菸室（smokers lounge）的水菸排除在禁令之外。

洛市議會於6月16日指示市檢察長起草法令，禁止在銷售調味菸草和薄荷醇捲菸，但豁免了水菸菸草產品。

「在洛杉磯市應該全面禁止銷售所有調味菸草產品，包括調味水菸，這有可能挽救生命」，富爾說，全國有360萬兒童在吸電子菸，他稱之為通往普通香菸的「門戶」（gateway）。

富爾說，「適合兒童的口味正在推動這種年輕人的電子菸流行。水菸也有各種甜味來吸引孩子，我呼籲市議會將調味水菸的銷售納入這項提議的禁令中。任何豁免都不足以保護公眾健康」。

富爾引用聯邦疾控中心（CDC）的報告指出，水菸菸霧中含有一些與香菸相同的有害化學物質，包括尼古丁、焦油和一氧化碳。他指出，吸一個小時水菸，吸入的菸霧是一根香菸的100至200倍。

市議員Monica Rodriguez動議修改最初的法令要求，允許出售水菸產品用於場外消費及在吸菸室的現場消費，她說她擔心這對小企業主的影響，他們也依賴於銷售用於場外活動的水菸產品。她提出修正案，豁免了水菸的銷售，水菸是用於水菸的菸草。而修正案以八票贊成和六票反對，以微弱優勢通過，市議會將水菸從條例中豁免，稱水菸是一種文化傳統。

洛杉磯 CDC

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