3000名加州學生遭學貸詐騙 47歲女主謀被訴87項罪名

加州檢察長邦塔宣布起訴學生貸款詐騙集團，主犯被起訴87項罪名。（美聯社）

疫情期間繳不出學生貸款 已經夠慘了，沒想到3000名加州 學生還被集團再詐騙一筆錢，導致學貸違約，欠款愈來愈多。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）21日宣布，一個詐騙集團 向全美學生以電話遂行詐騙，謊稱可以幫他們免除或減少學生貸款，騙局至少牟利600萬元，大陪審團已起訴主謀87項罪名。

邦塔說，主要被告、47歲的Angela Kathryn Mirabella以橙縣為根據地，已遭逮捕，起訴罪名包括詐欺、重竊、加重白領犯罪，與250萬元贓款洗錢等87項罪名。

同時遭到起訴的還有詐騙集團的四名經理、兩名推銷員，他們被控在2017年至2020年間，為首腦Angela Kathryn Mirabella效力，詐騙了613萬元，受騙者多達1.9萬人，其中3000名位於加州。

此一集團總共接觸了38萬名學貸借款人，他們多半因為收入不足，面臨還款危機。話務員宣稱是聯邦教育部的代表，借款人如果參與他們方案，可以減少每月應付額，甚至能夠全額免除。

但邦塔表示，這些借款人不但沒有免除學貸，而且還為了繳傭金給集團，結果導致學貸欠款，或被認定刻意違約，因為他們繳給集團的錢都進了集團口袋，根本沒有還錢。

集團成員在過程中，還涉及恐嚇，一旦借款人出現遲疑態度，他們就會編造假的還款期限，並宣稱如果不加入方案就不可能減免學貸。某些個案的受害人甚至洩漏個人資料，使得詐騙集團得以利用真實個資竄改聯邦學貸資料。