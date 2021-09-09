我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

加州州長罷免選舉準備萬全 洛縣開放253個投票中心

記者丁曙╱洛杉磯報導
州長罷免選舉洛杉磯選民全部使用電子投票機。（記者丁曙／攝影）
州長罷免選舉洛杉磯選民全部使用電子投票機。（記者丁曙／攝影）

2021年加州州長罷免選舉（California Gubernatorial Recall Election）將於9月14日（周二）定奪，今年洛杉磯縣登記選民超過560萬人，他們正透過通訊選票或親自投票（Vote in-person）行使公民權利。洛縣選務處（RR / CC）在縣內開放253個投票中心，設置400個選票回收箱（Ballot Drop Boxes），動員1萬7000名選務人員，確保選舉作業順利安全。

此次州長罷免選舉比照以往的全州性選舉，符合條件的加州人都有機會投票並發出聲音。每位選民都會收到一張郵寄選票，其中要求回答兩個問題：你想罷免州長嗎？如果是，你想選誰取代他？如果超過50%的選民投票贊成罷免州長，州長將被免職，得票最多的候選人將取代他。如果超過50%的選民投票否決罷免州長，州長將繼續任職。此次罷免選舉作業成本預估2.76億元。

洛縣選務處提供了郵寄投票（Vote by Mail，VBM）數據包，包括選票、回郵信封、選民資訊指南、「我已投票」（I voted）貼紙等，提前郵寄給所有的登記選民，並在全縣400個安全地點設立選票回收箱，提供選民送回選票。同時為了分流9月14日的投票人潮，從9月4日至13日，提前十天開放投票中心供選民投票。

罷免選舉五要件：選民、電子投票機、投票中心、官式選票、選票回收箱。（洛縣選務處）
罷免選舉五要件：選民、電子投票機、投票中心、官式選票、選票回收箱。（洛縣選務處）

洛杉磯縣選務處根據加州「 COVID-19管理指南」，為選民提供安全的投票場所，選民可以本人去中心投票，或者提前郵寄選票。在選舉日當天，各投票中心的開放時間從早上7時至晚間8點，任何來到投票中心的選民都保證可以投票。

為方便英語能力不足的新移民，洛縣選務處提供了12種非英語版本選務手冊，依據選民申請人數印刷，其中，西語版24萬4413冊排第一，中文版4萬7263冊列第二，此外還有韓文、菲律賓文、俄文等版本，合計35萬8797冊。

洛杉磯縣主要政黨人口比例。（記者丁曙／製表）
洛杉磯縣主要政黨人口比例。（記者丁曙／製表）

投票 加州 洛縣

上一則

夏末秋初國內旅遊持續升溫 自駕遊大增

下一則

紐森罷免主導者 8月底新冠確診

延伸閱讀

華裔孫雯獲任紐約州長副幕僚長 核心決策層最高階亞裔

華裔孫雯獲任紐約州長副幕僚長 核心決策層最高階亞裔
副總統賀錦麗北加集會 支持紐森 反對罷免

副總統賀錦麗北加集會 支持紐森 反對罷免
接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長

接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長
共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高

共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高
推動罷免教委 舊金山家長遞交24萬請願書

推動罷免教委 舊金山家長遞交24萬請願書
馬州校園全面口罩令 加速落實遇阻 州長無意豁免等待期

馬州校園全面口罩令 加速落實遇阻 州長無意豁免等待期

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒