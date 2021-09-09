加州州長罷免選舉準備萬全 洛縣開放253個投票中心

州長罷免選舉洛杉磯選民全部使用電子投票機。（記者丁曙／攝影）

2021年加州 州長罷免選舉（California Gubernatorial Recall Election）將於9月14日（周二）定奪，今年洛杉磯縣登記選民超過560萬人，他們正透過通訊選票或親自投票 （Vote in-person）行使公民權利。洛縣 選務處（RR / CC）在縣內開放253個投票中心，設置400個選票回收箱（Ballot Drop Boxes），動員1萬7000名選務人員，確保選舉作業順利安全。

此次州長罷免選舉比照以往的全州性選舉，符合條件的加州人都有機會投票並發出聲音。每位選民都會收到一張郵寄選票，其中要求回答兩個問題：你想罷免州長嗎？如果是，你想選誰取代他？如果超過50%的選民投票贊成罷免州長，州長將被免職，得票最多的候選人將取代他。如果超過50%的選民投票否決罷免州長，州長將繼續任職。此次罷免選舉作業成本預估2.76億元。

洛縣選務處提供了郵寄投票（Vote by Mail，VBM）數據包，包括選票、回郵信封、選民資訊指南、「我已投票」（I voted）貼紙等，提前郵寄給所有的登記選民，並在全縣400個安全地點設立選票回收箱，提供選民送回選票。同時為了分流9月14日的投票人潮，從9月4日至13日，提前十天開放投票中心供選民投票。

罷免選舉五要件：選民、電子投票機、投票中心、官式選票、選票回收箱。（洛縣選務處）

洛杉磯縣選務處根據加州「 COVID-19管理指南」，為選民提供安全的投票場所，選民可以本人去中心投票，或者提前郵寄選票。在選舉日當天，各投票中心的開放時間從早上7時至晚間8點，任何來到投票中心的選民都保證可以投票。

為方便英語能力不足的新移民，洛縣選務處提供了12種非英語版本選務手冊，依據選民申請人數印刷，其中，西語版24萬4413冊排第一，中文版4萬7263冊列第二，此外還有韓文、菲律賓文、俄文等版本，合計35萬8797冊。