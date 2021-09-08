州議會通過 單車遇Stop安全即可行

加州自行車路口通行規則或將改變。（Pexels）

加州 眾議會近日以50比17通過AB122法案，允許自行車將「停止」（Stop）標誌當作讓行（Yield）標誌，以及不需要完全停下，在自行評判安全的情況下即可通行。

但反對這項法案的人表示，這會讓開車的人更加疑惑，並且該法案適用於速度很快的電動自行車。

法案一旦生效，自行車在路口需要讓行其他車輛或行人。具體規定是，當一個人騎著自行車，來到有Stop標誌的路口，需要讓有優先行駛權的車輛。有優先行駛權的車輛，是指已先在Stop標誌處停下，或已駛入路口的車輛。車輛高速駛向路口，可能會造成危險的，也應該避讓。自行車還應避讓行人。當這些車輛和行人過完路口，可以安全行駛時，自行車再前行。該法案同樣要求其他車輛，對有優先行駛權的自行車進行避讓。

該法案不會影響汽車 司機因無視、不專心、錯誤駕駛，造成事故的責任追究。

起草這項法案的作者，加州眾議員 Tasha Boerner Horvath表示，該項法律已經在其他州證實是安全的。通過鼓勵民眾騎自行車，可以降低汽車廢氣排放。Horvath說，「我們必須鼓勵更智能、安全、有效的交通方式。幫助民眾選擇汽車以外的交通工具，減少廢氣排放。」她說，「這項法案鼓勵安全駕駛自行車，並讓他們在過路口時花的時間更少。」

她表示，全美有九州實行這項政策，並證實是安全有效，可減少交通事故。例如，在德拉瓦州（Delaware），在實行了該法案後，30個月中路口交通事故減少了23%。

根據加州法律，如果遇到讓行標誌必須減速，隨時準備停下來，有必要的話要讓行車輛、自行車、行人先行。

該項法案已被送往州長辦公室簽署。如果州長簽署生效，該法案將試行六年，之後再重新審查。