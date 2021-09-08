我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

州議會通過 單車遇Stop安全即可行

洛杉磯訊
加州自行車路口通行規則或將改變。（Pexels）
加州自行車路口通行規則或將改變。（Pexels）

加州眾議會近日以50比17通過AB122法案，允許自行車將「停止」（Stop）標誌當作讓行（Yield）標誌，以及不需要完全停下，在自行評判安全的情況下即可通行。

但反對這項法案的人表示，這會讓開車的人更加疑惑，並且該法案適用於速度很快的電動自行車。

法案一旦生效，自行車在路口需要讓行其他車輛或行人。具體規定是，當一個人騎著自行車，來到有Stop標誌的路口，需要讓有優先行駛權的車輛。有優先行駛權的車輛，是指已先在Stop標誌處停下，或已駛入路口的車輛。車輛高速駛向路口，可能會造成危險的，也應該避讓。自行車還應避讓行人。當這些車輛和行人過完路口，可以安全行駛時，自行車再前行。該法案同樣要求其他車輛，對有優先行駛權的自行車進行避讓。

該法案不會影響汽車司機因無視、不專心、錯誤駕駛，造成事故的責任追究。

起草這項法案的作者，加州眾議員Tasha Boerner Horvath表示，該項法律已經在其他州證實是安全的。通過鼓勵民眾騎自行車，可以降低汽車廢氣排放。Horvath說，「我們必須鼓勵更智能、安全、有效的交通方式。幫助民眾選擇汽車以外的交通工具，減少廢氣排放。」她說，「這項法案鼓勵安全駕駛自行車，並讓他們在過路口時花的時間更少。」

她表示，全美有九州實行這項政策，並證實是安全有效，可減少交通事故。例如，在德拉瓦州（Delaware），在實行了該法案後，30個月中路口交通事故減少了23%。

根據加州法律，如果遇到讓行標誌必須減速，隨時準備停下來，有必要的話要讓行車輛、自行車、行人先行。

該項法案已被送往州長辦公室簽署。如果州長簽署生效，該法案將試行六年，之後再重新審查。

加州 汽車 眾議員

上一則

洛市韓國城汽車衝上人行道 撞遊民區釀4傷

下一則

指揮官參選洛縣警長遭降級 怒斥現任局長打壓

延伸閱讀

加州亞太裔立法黨團呼籲亞太裔在州長罷免選舉投No

加州亞太裔立法黨團呼籲亞太裔在州長罷免選舉投No
倒數計時的加州州長罷免：野火與疫情延燒的政治變天？

倒數計時的加州州長罷免：野火與疫情延燒的政治變天？
霍楚下令：紐約職場防疫 雇主有責

霍楚下令：紐約職場防疫 雇主有責
最後一周衝刺 博彩網站看好州長紐森

最後一周衝刺 博彩網站看好州長紐森
英相強生擬延長新冠法案至明年3月 防冬季新冠病例暴增

英相強生擬延長新冠法案至明年3月 防冬季新冠病例暴增
禁逼遷令延長州長簽法 房東將上訴

禁逼遷令延長州長簽法 房東將上訴

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
有屋主一覺醒來，家中被洗劫一空。（取自Unsplash）

華人聚居區竊案多 屋主在家睡覺 醒來洗劫一空

2021-09-02 18:54

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在