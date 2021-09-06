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加州民主黨倡議 29天前收郵寄選票

編譯組／綜合報導
加州今後所有選舉可能都將提供郵寄選票。(美聯社)
加州今後所有選舉可能都將提供郵寄選票。(美聯社)

加州民主黨人近日在州參議會推動加州選舉重大改革，投票確保所有登記選民將可在每次選舉至少29天前，就收到郵寄選票，即使他們並未提出要求。

大部分加州選民，多年來都透過郵寄選票方式投票，但大多數是選民要求縣選務辦公室寄送。此一情況於2020年發生變化，官員擔心選舉日投票所成為新冠病毒超級傳播站，開始思考增加郵寄選票的可能性。加州與內華達州、新澤西州、佛蒙特州，暫時改變2020年選舉大選規則，要求所有選民都能在選舉日前，收到郵寄選票。加州立法人士將此規則保留至2021年選舉，包括將於9月14日進行加州州長紐森罷免選舉。

加州參議會更於2日投票通過，期望將郵寄選票於選舉日前寄給選民的規定永久化。州眾議會則已於數月前已投票通過。但因為參議會對提案進行部分修改，因而必須再投票一次。之後再將其發給紐森，由他決定是否將其簽署成為法律。

從歷史角度來看，加州未曾發生過重大郵寄選票詐欺問題。2020年選舉是加州所有已註冊選民首次全部收到郵寄選票，根據州務卿辦公室數據顯示，有近71%合格選民在加州投票，是自1952年以來，最多合格選民投票的一年。加州州政府並不印製及郵寄選票，而是由隸屬州的58個縣府負責，其規模與資金所需多寡也有所不同。

然而，2020年向所有已登記選民提供郵寄選票的作法具有爭議性。特別是前總統川普與同僚誤稱，全面性郵寄選票詐欺阻擾他獲選。總之，有較多民主黨人投票通過贊成全面寄出郵寄選票，而較多共和黨人傾向在選舉日親自到投票站投票。

共和黨州參議員柏格斯(Sen. Andreas Borgeas)表示，收到兩張罷免郵寄選票，一張寄至他永久住所、另一張寄到他岳父母家，「若我收到兩張郵寄選票，別人也可能收到多張選票，導致錯誤投票」。

不過，民主黨州參議員烏姆伯格(Sen. Tom Umberg)則說，即使收到多張郵寄選票，也不能投兩次票，因為選票有條碼追蹤。他鼓勵任何收到多張郵寄選票者，通知縣選務辦公室，並補充說，2020年選舉幾乎沒有詐欺報告。

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