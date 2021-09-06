我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

防盜 核桃警提供汽車催化轉換器刻字

【核桃市訊】
「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）
「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

為防範汽車催化轉換器(Catalytic Converter)盜竊案持續發生，洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局將免費為社區舉辦數場催化轉換器刻字服務，追蹤被盜的轉換器，同時產生遏阻作用。「社區治安人人有責 」TACF群組本著警民一家的精神，認捐三套警局需要的器材，幫忙警方也同時幫忙社區。

「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，...
「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

「社區治安人人有責 」TACF群組孫會長及多位理事，日前出席核桃╱鑽石吧分局警察局捐贈儀式，洛杉磯縣警局核桃╱鑽石吧分局副局長Todd Knight、警官Louis Denver、Rick Cordova及Tom Anderson代表警局接受捐贈，感謝華人社區支持。警局並與理事們商談如何對社區治安提供協助及合作，例如在鄰里之間成立守望相助計畫，加強學區安保意識等等。

「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，...
「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

為加强警民互動，TACF協會也邀請Louis Denver警官，擔任人人有責群組特別治安顧問，Denver警官爽快答應 ， 他同時也呼籲華人社區要發出聲音，積極參與社區治安活動，也可透過TACF尋求協助及提供資訊，警民聯手共同為社區的安居樂業而努力。

核桃/鑽石吧分局將在9月8日舉辦免費催化轉換器刻字服務，地址Calvary Chapel，22324 Golden Springs Drive， Diamond Bar，CA 91765。屆時警員將免費為民眾車子上的催化轉換器刻上一個獨一無二的編碼，用於防範盜竊，也便於案後追蹤。

「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，...
「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

想要參加的民眾需在網上註冊，網址為：https://www.eventbrite.com/e/walnutdiamond-bar-sheriffs-station-catalytic-converter-etch-catch-event-tickets-167645437015?aff=erelexpmlt，當天預計將為80位民眾服務。

鑽石吧 核桃 洛杉磯

上一則

美華文藝季11日線上座談胡金銓

下一則

洛縣拉朋地公園槍響 一死一傷

延伸閱讀

腎病末期卻毫無感覺？掌握6秘訣，護腎真的不難

腎病末期卻毫無感覺？掌握6秘訣，護腎真的不難
班森賀身分盜竊案猖狂 至少4華人受害

班森賀身分盜竊案猖狂 至少4華人受害
新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化

新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化
改善57/60公路匯流工程啟動 鑽石吧高球場關閉17個月

改善57/60公路匯流工程啟動 鑽石吧高球場關閉17個月
紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮

紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮
鑽石吧高爾夫球場將從9月1開始關閉17個月

鑽石吧高爾夫球場將從9月1開始關閉17個月

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著