防盜 核桃警提供汽車催化轉換器刻字

「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

為防範汽車催化轉換器(Catalytic Converter)盜竊案持續發生，洛杉磯 縣警局核桃 ╱鑽石吧 分局將免費為社區舉辦數場催化轉換器刻字服務，追蹤被盜的轉換器，同時產生遏阻作用。「社區治安人人有責 」TACF群組本著警民一家的精神，認捐三套警局需要的器材，幫忙警方也同時幫忙社區。 「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

「社區治安人人有責 」TACF群組孫會長及多位理事，日前出席核桃╱鑽石吧分局警察局捐贈儀式，洛杉磯縣警局核桃╱鑽石吧分局副局長Todd Knight、警官Louis Denver、Rick Cordova及Tom Anderson代表警局接受捐贈，感謝華人社區支持。警局並與理事們商談如何對社區治安提供協助及合作，例如在鄰里之間成立守望相助計畫，加強學區安保意識等等。 「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

為加强警民互動，TACF協會也邀請Louis Denver警官，擔任人人有責群組特別治安顧問，Denver警官爽快答應 ， 他同時也呼籲華人社區要發出聲音，積極參與社區治安活動，也可透過TACF尋求協助及提供資訊，警民聯手共同為社區的安居樂業而努力。

核桃/鑽石吧分局將在9月8日舉辦免費催化轉換器刻字服務，地址Calvary Chapel，22324 Golden Springs Drive， Diamond Bar，CA 91765。屆時警員將免費為民眾車子上的催化轉換器刻上一個獨一無二的編碼，用於防範盜竊，也便於案後追蹤。 「社區治安人人有責 」TACF群組向核桃／鑽石吧警察局捐贈三套催化轉換器刻字機，警民聯防汽車催化轉換Catalytic Converter盜竊。（「社區治安人人有責 」TACF群組提供）

想要參加的民眾需在網上註冊，網址為：https://www.eventbrite.com/e/walnutdiamond-bar-sheriffs-station-catalytic-converter-etch-catch-event-tickets-167645437015?aff=erelexpmlt，當天預計將為80位民眾服務。