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跨性別者Spa女賓區露下體 被控猥褻5罪

本報記者╱洛杉磯報導
這是被告梅拉傑之前涉及不雅暴露案，警方公布被告照片，要求民眾協尋。（洛縣警局）
這是被告梅拉傑之前涉及不雅暴露案，警方公布被告照片，要求民眾協尋。（洛縣警局）

洛杉磯市韓國城Wi Spa水療中心，6月發生自認為女性的「跨性別人士」進入女賓區，並裸露出男性下體的行為，引發支持與反對跨性別陣營的連串暴力示威衝突。警方不得不投擲煙霧彈和射擊橡皮子彈，控制示威現場。近日洛杉磯縣地檢署對引起衝突的人士，提起五項猥褻暴露（indecent exposure）控罪。

官員表示，洛縣地檢署上周對一名跨性別人士提起多項猥褻指控；該人被指控是月前在洛杉磯市一個水療中心外，兩場暴力抗議的來源。根據洛市警察局新聞稿，梅拉傑（Darren Agee Merager） 8月30日被指控五項猥褻罪，這與6月23日她在 Wi Spa 內發生的事件有關。

一名消費者當時將她拍攝的一段視頻，在Instagram上以「古巴天使」為名發布。該視頻中的女性向Wi Spa的工作人員抱怨，她在水療中心消費時，一名「男子」走進女性區，並向年輕女孩展示他的生殖器。「他是一個男人」。視頻中的女聲說，「他不是女性。那裡有女孩，還有其他女性，她們對剛看到的事情感到非常冒犯，而你什麼也沒做。你站在他一邊。」

據洛杉磯時報報導，最先透露出梅拉傑被檢控的消息，來自紐約郵報。但梅拉傑在接受紐約郵報採訪時否認所有不當行為，梅拉傑向該報指出，在法律上自己是女性，並聲稱那些向警方投訴的人涉及跨性別騷擾。

據洛市警局稱，已發出逮捕令，但截至9月2日下午，梅拉傑並未被拘留。警方稱梅拉傑有犯罪前科，曾在2002年和2003年因猥褻暴露而被定罪，且自2006年以來，梅拉傑一直是登記在案的性犯罪者。

據一位不願透露姓名的知情人士透露，根據加州法律，猥褻暴露可以作為重罪或輕罪起訴，但梅拉傑的先前定罪導致檢察官上週對她提起重罪指控。

根據法庭紀錄，梅拉傑正在等待2019年對其首次提起的七項不雅曝露指控的審判。

據洛市警察局紀錄，金髮、藍眼睛的梅拉傑身高6呎2，體重200磅，多年來一直在洛杉磯縣附近出沒，並經常前往瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）、馬里布（Malibu）和巴沙迪那（Pasadena）。

該案雖然引發爭議，但Wi Spa水療中心發出聲明辯護說，與許多其他大都市一樣，洛杉磯也有變性人口，其中一些人喜歡去水療中心。Wi Spa致力於滿足所有客戶的需求。

洛杉磯 警察 紐約

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