大砍預算 洛警加班費無著 市恐付更高代價

削減洛市警察經費並不是大筆一揮就了事，加班費還是得付，除非未來群眾街頭示威或發生暴動時，不派警察到場。(KTLA)

削減警察 經費(defund the police)並不是大筆一揮就了事，「政治正確」也非萬能，除非未來在群眾街頭示威或發生暴動時，主張裁減預算 的人願意不派警察到場。

洛杉磯市議會去年因應佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察虐死事件引發大規模示威活動後，削減市警局1億5000萬元預算，但警局卻有高達4730萬「延遲支付」加班費。若沒有足夠預算支付警員，這些時數將被計入該市所謂的「信用卡」（credit card），未來市府將付出更高代價。

根據洛市警局和該市金融分析師向洛杉磯時報提供的數據指出，至6月30日預算年度中，警員加班時數共超過68萬小時，但警員並未拿到總金額高達4730萬元加班費。這筆金額占去年警局削減預算額近三分之一。

洛市警局長期以來要求警員加班，然後延遲支付加班費，這種做法被稱為「加班銀行」（Overtime banking）。但在疫情 爆發金融危機，全國對警察暴行進行抗議後，加班時數激增。

在2018-19財政年度，市警局加班費為1340萬元，隨後疫情開始，佛羅伊德抗議事件發酵，此數字超過2800萬元。

市府延遲支付加班費的時間愈長，這些費用就愈昂貴。因為加班費是以員警被支付時的薪資水平發給。警務人員可能在幾年內得到補償，甚至退休後才能拿到錢，屆時員警可能晉升或加薪，以到職業生涯最高薪資取得多年前的加班費。

過去批評人士抨擊該市加班銀行作法，稱此做法隱藏治安真實成本，讓未來的納稅人買單。

替市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會提供預算分析的市府官員Matt Szabo說，延後支付加班費不是好方法，警察應該即時支付加班費。」

去年市府削減洛市警局預算時，該市面臨巨大的預算缺口，且考慮讓1萬6000名員工休假。Szabo說，今年收到近13億元聯邦援助計畫後，應替警察加班費分配更多資金。

去年的危機期間，警局加班時數削減，從2019-20年的200萬小時縮減至去年約82萬5000小時，這其中有五分之四的時數存入加班銀行。

當警察參加法庭聽證會、體檢或被指派到示威活動現場時，警局依靠加班銀行延遲支付，他們也會在重大事件中加班，如道奇隊和湖人隊分別贏得世界冠軍時舉行慶祝活動等。

這不是該市第一次依靠延遲支付加班費度過金融危機。2008年經濟衰退，時任市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）大幅增加警務人員可存入的加班時數。

2020年6月，該市金融分析師警告，若市議會持續削減洛市警局經費，包括減少9700萬元加班費，加班銀行作法可能會再次增加，「此情況如同使用昂貴的信用卡，我們正支付非常高的利息。」