洛杉磯海關查獲中製假名牌 價值逾5300萬

洛杉磯/長堤港海關查獲兩批來自中國價值超過5300萬元假冒產品。（CBP）

洛杉磯/長堤港海關查獲兩批來自中國 ，價值超過5300萬元假冒產品。

洛杉磯的聯邦海關和邊境 保護局與國土安全調查局、消費品和大眾銷售局 (CPMM) 和服裝鞋帽進口部合作，查獲3萬9243件假冒名牌產品，這些產品通過兩批從中國發出的集裝箱抵達洛杉磯港 口。兩批假冒產品分別在7月19日和30日被查獲。

這些假冒產品包括涼鞋、手提包、運動鞋、帽子、錢包、背包、手機殼和皮帶商標，假冒名牌包括Gucci、Dior、Chanel、Yves Saint Laurent、Louis Vuitton、Prada、Yeezy、Versace、Fendi、Balenciaga、Burberry、Chrome Hearts、Nike、Air Jordan 和 Ferragamo。如果是真品，這些被扣押的商品的零售價 (MSRP) 為5374萬5802元。

洛杉磯/長堤港海關查獲兩批來自中國價值超過5300萬元假冒產品。（CBP）

洛杉磯/長堤港海關查獲兩批來自中國價值超過5300萬元假冒產品。（CBP）

洛杉磯海關現場業務主任馬特爾（Carlos Martel）表示，這些假冒產品的規模清楚地表明，跨國犯罪組織為非法利潤而願意承擔風險，邊境保護局將保持高度警惕，遏制走私活動。

聯邦海關和邊境保護局與國土安全調查局表示，這些假冒產品很多時候是在非法網站和地下網點銷售，電子商務的興起為這些犯罪集團提供了一個看似合法的避風港。假冒商品的銷售使走私者和販運者的非法利潤成倍增加，他們將此類銷售的收益再投資於更多的犯罪企業。這些假冒商品與合法產品進行不公平競爭，降低了美國和國外的創新動力。2020財年，洛杉磯/長堤港海關查獲兩批來自中國價值超過5300萬元假冒產品。在全國緝獲了2萬6503批假冒商品，如果它們是真品，估計價值近13億元。