鼓勵戒毒 加州擬發獎金…統計顯示有效 但半年後易再犯

加州參議員威善高提出戒毒獎勵計畫。（美聯社）

為鼓勵有吸毒問題的人戒毒，加州民主黨 人又出招，這回打算直接發「獎金」，給參加戒毒計畫的人。

加州2019年死於嗑藥過量的人數是2010年的四倍，而2020年的前九個月，人數比2019年整年高了42%，部份源自於新冠的居家隔離。不同於阿片類藥物還有處方藥可幫助戒癮，但古柯鹼、甲基安非他命（冰毒）無藥可助，因此加州府會正打算成立基金，以小額獎金鼓勵戒癮。

民主黨戒毒發現金法案的提案人，正是先前提出在社區成立「毒品安全注射中心」SB-57法案的舊金山民主黨參議員威善高（Scott Wiener），新法案編號為SB-110，全名為：Substance use disorder services: contingency management services。

聯邦政府 多年前就已開始類似計畫，協助老兵增加意願、戒除冰毒與古柯鹼。根據曾經參加過類似計畫的Tyrone Clifford的敘述，他每隔12周就接受一次藥檢，呈現陰性反應，就可拿到2元，完成整套計畫則能拿到330元。Tyrone Clifford的曾經想過，當他「通關」拿到獎金，就要拿去「嗨」一番，不過最後並沒有，他成功戒癮了。

當然，並非每個癮君子都能成功，但Tyrone Clifford說，每筆小額獎金都是一個鼓勵，讓癮君子至少願意往戒癮的方向移動。California Health Benefits Review Program的統計顯示，加州各地的類似計畫確實能夠協助戒癮，但是一旦計畫期滿六個月後，再度用藥的比例仍然明顯。

但在聯邦願意幫助、提供資金的前提下，加州州長紐森已經表態希望成立「應急管理」（contingency management）措施，動用醫療補助（Medicaid）協助戒癮。加州參議員威善高所提的對案，也已通過參議會表決，正交由眾議會審理。威善高認為，這項提案各方都能接受，眾議會的提案人就是共和黨籍，更重要的是，它能解決藥癮問題。

根據估算，每1000人可能花上28萬6000元的獎勵金，相對於加州2620億元的歲收，算是少之又少。不過，一旦應急管理計畫成立，加州各地申請機構可能大增，而且還不清楚Medicaid是否願意挹注，或是計畫是否與其它加州州法牴觸。威善高強調，應該沒有問題，而且聯邦政府已經表達支持態度。