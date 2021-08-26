東洛縣警撞擊疑犯卻滅證 洛檢重罪起訴

洛縣警局東洛分局兩名員警因謊報而遭起訴。（洛縣警局Twitter）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）出手整頓洛縣 警局的警紀，以重罪起訴兩名東洛杉磯分局警員。在洛縣檢方與縣警局關係緊張之際更受矚目。

東洛杉磯分局警員39歲的Woodrow Kim與30歲的Jonathan Miramontes，兩人被控湮滅證據，企圖隱瞞Kim攻擊疑犯的事實。

上任不斷糾彈警方違法事件，除了此案外，另有一案同樣發生在東洛杉磯分局的案子。賈斯康強調，警察 應該合法、誠實辦案，洛縣沒有不當執法與事後欺瞞的空間。

Woodrow Kim與Jonathan Miramontes於2018年9月接到報案後，共同前往事發現場，據報黑色BMW的駕駛持槍威脅另一名駕駛。兩人駕車直追逐BMW至Ruben Salazar Park後，一名乘客下車逃跑，員警繼續追逐。

在接近疑犯時，Woodrow Kim開啟車門撞倒疑犯，但兩人事後提交報告時，卻試圖掩蓋事情經過。但檢方並未公布兩人原先的報告內容。

兩人都將面臨提交不實公文書的重罪指控，Woodrow Kim另外被控以執法之名、行暴力之實。兩人26日應到庭說明，不過並不清楚他們是否已經委任律師。

Woodrow Kim在2011年時，也曾發生在監獄值勤時不當對待囚犯的事件，但檢方最後以囚犯證詞不一而放棄起訴。