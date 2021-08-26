我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

東洛縣警撞擊疑犯卻滅證 洛檢重罪起訴

編譯組／綜合報導 
洛縣警局東洛分局兩名員警因謊報而遭起訴。（洛縣警局Twitter）
洛縣警局東洛分局兩名員警因謊報而遭起訴。（洛縣警局Twitter）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）出手整頓洛縣警局的警紀，以重罪起訴兩名東洛杉磯分局警員。在洛縣檢方與縣警局關係緊張之際更受矚目。

東洛杉磯分局警員39歲的Woodrow Kim與30歲的Jonathan Miramontes，兩人被控湮滅證據，企圖隱瞞Kim攻擊疑犯的事實。 

上任不斷糾彈警方違法事件，除了此案外，另有一案同樣發生在東洛杉磯分局的案子。賈斯康強調，警察應該合法、誠實辦案，洛縣沒有不當執法與事後欺瞞的空間。 

Woodrow Kim與Jonathan Miramontes於2018年9月接到報案後，共同前往事發現場，據報黑色BMW的駕駛持槍威脅另一名駕駛。兩人駕車直追逐BMW至Ruben Salazar Park後，一名乘客下車逃跑，員警繼續追逐。 

在接近疑犯時，Woodrow Kim開啟車門撞倒疑犯，但兩人事後提交報告時，卻試圖掩蓋事情經過。但檢方並未公布兩人原先的報告內容。 

兩人都將面臨提交不實公文書的重罪指控，Woodrow Kim另外被控以執法之名、行暴力之實。兩人26日應到庭說明，不過並不清楚他們是否已經委任律師。 

Woodrow Kim在2011年時，也曾發生在監獄值勤時不當對待囚犯的事件，但檢方最後以囚犯證詞不一而放棄起訴。 

洛杉磯 洛縣 警察

上一則

沒打疫苗 染疫住院風險高29倍

下一則

挺紐森 加州議會非裔黨團反罷免：無根據、不明智

延伸閱讀

洛市商店內公然持刀襲擊 警公布視頻籲協尋

洛市商店內公然持刀襲擊 警公布視頻籲協尋
洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種

洛杉磯學區組建疫苗團隊 進校為12歲以上師生接種
新航台北往返洛杉磯復飛 桃機灑水迎接慶祝

新航台北往返洛杉磯復飛 桃機灑水迎接慶祝
LAUSD開學1周 6500名學生因疫缺課

LAUSD開學1周 6500名學生因疫缺課
BMW電動車電池 獲3607萬元融資

BMW電動車電池 獲3607萬元融資
洛杉磯華僑聯誼會 募款2.5萬賑河南

洛杉磯華僑聯誼會 募款2.5萬賑河南

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」