我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

成人電影明星被控性侵21人 受害者從15歲到51歲

【洛杉磯訊】
成人電影明星Ron Jeremy性侵案件，日前檢方公布起訴書內容，Ron Jeremy涉嫌強姦，受害人有21人之多，但他對指控不認罪。（Getty Images）
成人電影明星Ron Jeremy性侵案件，日前檢方公布起訴書內容，Ron Jeremy涉嫌強姦，受害人有21人之多，但他對指控不認罪。（Getty Images）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）25日宣布，成人電影明星Ron Jeremy被大陪審團提起性侵指控，包括強姦、口交等控罪，指控他的受害人有21人之多，年齡從15歲到51歲，且跨及過去的20年，但Jeremy當天過堂時對指控不認罪。

Ron Jeremy本名Ronald Jeremy Hyatt，他被控12項強行強姦罪、七項強行口交罪、六項約束性毆打罪、四項性侵罪，和兩項無意識或睡著的性侵罪，以及對14歲或15歲以下兒童實施猥褻行為、以強姦為目的使用武力和毆打的雞姦等罪名。

洛縣檢察長賈斯康表示，Ron Jeremy涉及年齡不等的受害者，從1996年至2019年的23年期間，受害人從15歲到51歲都有。在1996年10月，在聖費南度谷（San Fernando Valley）的一次拍攝中，他強姦一名19歲少女。在2000年10月一家夜總會，強姦一名26歲女性。在2008年位於伍蘭岡的家中強姦一名17歲女孩。

在2002年到2003年期間，他還被指控在脫衣舞會上，對一名年輕女子進行性侵犯。在2004年6月有一名15歲少女成為受害人，2010年在他家有一個女性也是受害人。在2013年1月在他常光顧的西好萊塢酒吧，有一名38歲女性也是受害人。

Jeremy最初於2020年1月被指控與性相關的罪名，受害人涉及四名女性，隨後檢察官增加了19名受害人。起訴書涉及21名所謂的受害者。另外兩個受害人因個人原因無法作證。

目前Jeremy在等待10月25日的聽證會，以確定是否有足夠證據讓他受審。檢察官辦公室23日遞交了起訴書。起訴書可以加快案件進入審判階段。

Jeremy於2020年6月被捕，此後一直被關在監獄裡。根據監獄記錄，他的保釋金為660萬元。他將於10月12日回到法庭進行審前聽證會。

性侵 監獄 檢察官

上一則

疫情令不少亞太裔患上種族創傷 59%認為美國更危險

下一則

全國唯一連中5數字 拉朋地加油站開出百萬兆彩

延伸閱讀

賓州女稱染疫吐口水大鬧超市 被控「炸彈威脅」同等罪

賓州女稱染疫吐口水大鬧超市 被控「炸彈威脅」同等罪
情色電影男主角被控強暴21人 從15歲到51歲都有

情色電影男主角被控強暴21人 從15歲到51歲都有
紐約白男攻擊亞裔母子 罵「滾回你的國」 被控仇恨犯罪

紐約白男攻擊亞裔母子 罵「滾回你的國」 被控仇恨犯罪
中國主持錢楓涉性侵 受害者曾登「天天向上」與他同框

中國主持錢楓涉性侵 受害者曾登「天天向上」與他同框
湖南衛視名主持錢楓被控迷姦女藝人 拖進電梯3影片曝光

湖南衛視名主持錢楓被控迷姦女藝人 拖進電梯3影片曝光
湖南衛視主持錢楓涉性侵 警不予立案原因曝光

湖南衛視主持錢楓涉性侵 警不予立案原因曝光

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」