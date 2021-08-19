未檢查進入校園者…前科犯闖小學性侵女童 學區賠72萬

註冊性侵犯Dalan Anthony Johnson。（警方提供）

洛杉磯 縣托倫斯（Torrance）聯合學區 已同意支付72.5萬元，與一名提起訴訟的女童孩和解。該女童2019年在學區一所小學操場遭到性侵 ，且是一名註冊性犯罪者，對方因未經校方檢查就走進校園。

洛杉磯高等法院2019年9月接受一名僅以化名「Jane HC Doe」的女孩的訴訟。該訴訟是由其監護人提起，也同樣只有化名Kim S。該訴訟的指控包括性虐待、性侵犯、性毆打、故意造成情緒困擾和疏忽。受害女孩當時年僅六歲，現在八歲。

被告是來自洛杉磯、33歲的Dalan Anthony Johnson。2019年11月，他對被控的一項對14歲以下兒童實施強制猥褻行為指控不抗辯，並因對原告進行性侵犯，被判處15年至終身監禁。

根據訴訟，Johnson於2019年3月28日不受阻礙地進入166街的林肯小學，在幼兒園操場上性虐待該名女孩，然後在校園內與一名小男孩打籃球，之後才離去。訴訟稱，一名老師在Johnson與女童接觸前，就看見此人走進校園，這名女童將一生遭受在學校被騷擾的痛苦回憶。

律師在法庭文件中表示，學區採取了合理的預防措施，確保林肯學校學生的安全，包括強迫Johnson在被看到後被要求馬上離開。訴訟並提到，學區不知道Johnson的犯罪背景，而他在操場上只待了約52秒。

據洛杉磯縣檢察官辦公室，Johnson從2015年起因對14歲以下兒童的猥褻行為被定罪，2016年因猥褻暴露而被定罪。據檢察官Parag Agrawal，Johnson在襲擊案發生時，正在假釋並戴著腳鐲。

根據該市警察局的說法，這名女童在放學時向她的家長報告了襲擊事件，她的父母通知了學區，後者聯繫警方。學區與警方和學校官員合作，並查看監控錄像，確定嫌疑人在校園的時間不到一分鐘。