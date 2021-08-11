男偽造社福卡提錢 判刑4年賠90萬

Gibson製作EBT卡的偽造副本提錢。（美聯社）

加州 檢察長辦公室宣布，一名男子竊取本應提供給洛杉磯 縣有需要的個人和家庭的現金，和食品援助等公共福利 ，被判入獄四年，並須支付近90萬元賠償金。

38歲的Jawuan Antonio Gibson於2019年，在洛杉磯一家酒店被捕，他承認四項重竊罪、一項擁有門禁卡製作設備的罪名，以及兩項使用電腦欺詐罪名。他還承認一項特別指控，即通過他在全州範圍內的計劃，造成了超過50萬元損失。

Gibson於2019年被捕時，調查人員從Gibson的酒店住所和汽車中查獲95萬元現金、兩部現金點鈔機、多台電腦、ATM讀卡器、編碼器、ATM卡、SIM卡和預付費電話卡。

加州檢察長Rob Bonta宣布了Gibson認罪，以及因電子福利轉移欺詐計劃被判刑，Gibson被判入獄48個月，並被勒令向加州社會服務局支付88萬3529元賠償金。加州社會服務局將確定，並賠償來自加州各地的受害者，包括洛杉磯縣的受害者。

2017年初至2019年5月期間，調查人員發現Gibson通過發送欺詐性網絡釣魚短信，要求受害者提供他們的個人信息，例如出生日期、社會安全號碼和他們的 EBT卡，稱需要驗證他們的福利。一旦受害者提供信息，Gibson就用來製作他們EBT卡的偽造副本，然後使用這些副本，通過ATM機從他們的賬戶提錢。