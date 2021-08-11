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助墨西哥毒梟洗錢 華人首腦認罪

【洛杉磯訊】
李希志被捕時照片。（Alexandria縣警照片）
李希志被捕時照片。（Alexandria縣警照片）

2020年被控幫助墨西哥販毒集團運，送古柯鹼、洗黑錢的六名中國公民，在美國被起訴，最近團伙頭目認罪，另一主犯被判刑七年。

經過近四年調查，聯邦司法部去年10月宣布破獲跨國販毒作業，涉案六名中國人被起訴。法院文件指出，這些嫌犯從2008年起至被捕前一個月，在拉丁美洲靠著走私運毒，至少賺進3000萬元；與他們合作的包括惡名昭彰的西納羅亞集團(Sinaloa Cartel)。

該犯罪團伙的首腦、48歲的李希志(Xizhi Li，音譯)認罪，訂10月26日宣判，最高刑期可到20年監禁，以及沒收1000萬元。另一名嫌犯劉滔(Tao Liu，音譯)，早在4月對賄賂罪指控認罪，8月3日被判七年刑期。劉滔被捕後，媒體發現他曾在社交網站上，多次發布自己以VIP賓客，參加川普競選活動的照片，但不知是否曾捐款給川普。

其他被告，包括來自布魯克林的46歲陳家裕（Jiayu Chen，音譯）、聖蓋博市的49歲李敬元（Jingyuan Li，音譯）也都在4月認罪。洛杉磯縣阿罕布拉市的43歲吳勇（Eric Yong Woo，音譯）也認罪，預計將在9月21日宣判，最高刑期也達20年。

聯邦檢察官推斷，中國運毒犯的洗錢手法，為用販毒的錢消費，再將買來的商品，運回中國在黑市販賣，然後再將錢以人民幣交回給拉丁美洲的走私毒犯，而毒販多為墨西哥人。起訴書還特別寫道洗錢手法「需特殊技巧」。

劉滔同時被以賄賂罪起訴，他涉嫌賄賂兩名美國緝毒署(DEA)臥底探員，取得假護照，一本護照要價15萬元，以加密貨幣支付部分款項。其他五名嫌犯都是中國出生，分別住在紐約、加州和多個拉丁美洲國家。司法部表示，本次起訴為近四年的調查結果，並深入跨越美國、中國等國際販毒集團，和亞洲洗錢網絡。

使用李寰(Juan Lee)為假名的李希志(Xizhi Li)，在微信暱稱「JL 007」和「SUPERKING 99」，與墨西哥、哥倫比亞和瓜地馬拉等地走私販毒集團關係密切。他疑似透過邁阿密的西班牙外換銀行(BBVA)進行非法活動。據說他在瓜地馬拉甚至經營賭場，不只用來洗錢，也是他與毒品走私者的會面地點。

劉滔本月因行賄被判七年刑期。圖為他作為川普造勢會的VIP賓客時的照片。（取自In...
劉滔本月因行賄被判七年刑期。圖為他作為川普造勢會的VIP賓客時的照片。（取自Instagram）
劉滔被捕時照片。（Alexandria縣警照片）
劉滔被捕時照片。（Alexandria縣警照片）

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