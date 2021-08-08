我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

批判性種族理論入校 被批文革翻版

記者丁曙╱洛杉磯報導
加州高中生學習如何促進社會和諧。（記者丁曙╱攝影）
加州高中生學習如何促進社會和諧。（記者丁曙╱攝影）

將與加州罷免州長選舉同時舉行的州長選舉，參選的四名候選人4日舉行辯論會，齊聲譴責加州學校醞釀開設「批判性種族理論」(Critical Race Theory，簡稱CRT)課程，該教學重點關注系統性種族主義對美國有色人種生活的廣泛影響。該項議題已引起華人社區重視，反對派痛批為「美國版文化革命和階級鬥爭」，支持者在推動立法要列為加州高中生必修課。

參加州長選舉的四名共和黨候選人皆認為，美國不是種族主義國家，「批判性種族理論」將會導致「取消文化」。他們承諾若當選後將重組州政府，包括改變決定教育政策的主管人員。

華裔家長周女士則指出，橙縣教育局（OCDE）在7月27日舉辦了一場「批判性種族理論」和族裔研究論壇，這是地方政府舉辦、關於批判性種族理論和族裔研究的第一次公開活動。她認為，在加州中小學校引入CRT課程有很多危害性，加州議會正在推動的AB101教育法案，就是ACA-5法案的翻版。

周女士分析，第一，CRT課程在種族和膚色的基礎上，武斷地將美國人分成受害者（有色人種）和壓迫者（白人）。第二，CRT課程全盤否定機會平等、擇優選擇和個人自由等傳統的美國價值觀。第三，CRT課程宣揚暴力革命的「榜樣模範」，卻對主張用和平方式促進社會進步的歷史人物不屑一顧。

總體來說，如此偏激的理論不光具備分裂和歧視性質，更是會傷害孩子們的全方發展，CRT其實就是「美國版文化革命和階級鬥爭」。她呼籲華人家長團結起來反對CRT課程，並且堅持平等對待和擇優選擇的原則，以及促進多種族的理解來真正改善加州教育。

加州眾議會提出的AB101教育法案，名為「高中畢業必修課：族裔研究」（Pupil instruction: high school graduation requirements: ethnic studies），共有八位共同提案人和25位聯署人，包括華裔眾議員邱信福(David Chiu)、羅達倫(Evan Low)和李天明(Alex Lee)，目前提案已進入州參議會討論階段。

但據公開的草案文本，要求加州學校從2025-26學年開始提供族裔研究（Ethnic studies）課程，並列為高中畢業的必修課。而且，族裔研究課程列為申請加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）所要求的A-G必修課程的一部分。

對此，羅蘭學區（Rowland USD）教委陳正治表示，該學區相對保守，雖已了解到教育界推動CRT教學的意向，但是沒有跟進。只有將來加州立法，將CRT或族裔研究作為高中畢業生申請加州大學（UC）和州立大學（CSU）的必修課程，學區才會貫徹相關的教學方案。

加州學校擬開設「批判性種族理論」課程爭議大。（Getty Images）
加州學校擬開設「批判性種族理論」課程爭議大。（Getty Images）

加州大學 教育局 美國

上一則

安置遊民 擔心治安與房價

下一則

僑委會委員長童振源傳8月底訪洛 僑領期盼

延伸閱讀

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗
史上第3大 北加野火燒掉一個紐約

史上第3大 北加野火燒掉一個紐約
奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉
加州將立法限制接種點騷擾 引發違憲爭議

加州將立法限制接種點騷擾 引發違憲爭議
研究：曾染疫者 打1劑輝瑞比2劑效果好

研究：曾染疫者 打1劑輝瑞比2劑效果好
加州山火威脅 史丹福專家提4解方

加州山火威脅 史丹福專家提4解方

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」