批判性種族理論入校 被批文革翻版

加州高中生學習如何促進社會和諧。（記者丁曙╱攝影）

將與加州罷免州長選舉同時舉行的州長選舉，參選的四名候選人4日舉行辯論會，齊聲譴責加州學校醞釀開設「批判性種族理論」(Critical Race Theory，簡稱CRT)課程，該教學重點關注系統性種族主義對美國 有色人種生活的廣泛影響。該項議題已引起華人社區重視，反對派痛批為「美國版文化革命和階級鬥爭」，支持者在推動立法要列為加州高中生必修課。

參加州長選舉的四名共和黨候選人皆認為，美國不是種族主義國家，「批判性種族理論」將會導致「取消文化」。他們承諾若當選後將重組州政府，包括改變決定教育政策的主管人員。

華裔家長周女士則指出，橙縣教育局 （OCDE）在7月27日舉辦了一場「批判性種族理論」和族裔研究論壇，這是地方政府舉辦、關於批判性種族理論和族裔研究的第一次公開活動。她認為，在加州中小學校引入CRT課程有很多危害性，加州議會正在推動的AB101教育法案，就是ACA-5法案的翻版。

周女士分析，第一，CRT課程在種族和膚色的基礎上，武斷地將美國人分成受害者（有色人種）和壓迫者（白人）。第二，CRT課程全盤否定機會平等、擇優選擇和個人自由等傳統的美國價值觀。第三，CRT課程宣揚暴力革命的「榜樣模範」，卻對主張用和平方式促進社會進步的歷史人物不屑一顧。

總體來說，如此偏激的理論不光具備分裂和歧視性質，更是會傷害孩子們的全方發展，CRT其實就是「美國版文化革命和階級鬥爭」。她呼籲華人家長團結起來反對CRT課程，並且堅持平等對待和擇優選擇的原則，以及促進多種族的理解來真正改善加州教育。

加州眾議會提出的AB101教育法案，名為「高中畢業必修課：族裔研究」（Pupil instruction: high school graduation requirements: ethnic studies），共有八位共同提案人和25位聯署人，包括華裔眾議員邱信福(David Chiu)、羅達倫(Evan Low)和李天明(Alex Lee)，目前提案已進入州參議會討論階段。

但據公開的草案文本，要求加州學校從2025-26學年開始提供族裔研究（Ethnic studies）課程，並列為高中畢業的必修課。而且，族裔研究課程列為申請加州大學 （UC）和加州州立大學（CSU）所要求的A-G必修課程的一部分。

對此，羅蘭學區（Rowland USD）教委陳正治表示，該學區相對保守，雖已了解到教育界推動CRT教學的意向，但是沒有跟進。只有將來加州立法，將CRT或族裔研究作為高中畢業生申請加州大學（UC）和州立大學（CSU）的必修課程，學區才會貫徹相關的教學方案。