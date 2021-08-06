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律師濫告ADA欺負華人 華商團結反擊

記者李雪／洛杉磯報導
金山華埠近日有大批業主遭ADA訴訟。（記者李晗 / 攝影）
金山華埠近日有大批業主遭ADA訴訟。（記者李晗 / 攝影）

常有人以違反「美國殘疾人士法案」（ADA）控告華人業者，近來舊金山華埠又遭遇多起ADA訴訟，案件多達1156起，當地華裔業主們聯合起來應對，得到市府和檢方重視。因此有同樣遭遇的南加州業主，也希望聯合起來尋求公家機關的重視。不過法界人士表示，聯合起來固然有好處，但並不能避免這類訴訟，最終還需符合ADA法規。

舊金山華埠不少商戶，最近收到聖地牙哥同一家律師事務所的信函，稱他們不符合ADA法規。業主們聯合向當局反映，類似事件在紐約、洛杉磯等地華人商界中也屢見不鮮，也同樣是這幾個律師連續提告。

南加州華裔業主Diana Lee近來遭聖地牙哥一個律事所提出類似訴訟，當她了解到舊金山的情況後，也希望洛杉磯業主們團結起來，對付這類明顯是惡意詐財的訴訟。她認為這是個廣泛問題，卻未被重視，她聯絡了洛杉磯縣檢察長辦公室，但沒有像舊金山檢察官那樣提供特別幫助。

她表示，自己的物業是出租給老美租客經營零售，但對方可能是見到房東是華人姓名，便只提告了她，索要金額剛好在請律師費用的門檻之下。原本她已經在近期繳交8000元和解費用了事，但看到金山的事件是專門針對華商才忽然驚醒，「小商家都快活不下去了還來詐欺」。

Diana指出，5日舊金山的警方調查人員來電，稱已將她的案件記錄下，該局現在在搜集所有受害人的資料，計劃幾星期後會告知他們下一步行動。她希望其他受害人也一起申訴。

在聖瑪利諾經營餐館的華裔業主曹琳，幾年前就已遇過這名來自聖地牙哥的律師。「這是他掙錢的手段」，她當時被提告時，查到已經是此人提告的第443個業主了。她說金額也一樣，一開始要1萬5000元，後來8000元和解。而最大費用其實是後來改造餐館，以符合服務殘疾人規範，大約花了10多萬元。曹琳表示，「真的不能讓他們得逞」。

律師王振邦表示，約20年前洛杉磯的華人區曾遭遇過類似的大批起訴，當時業主們聯合起來反擊這名律師。不過當時因為該律師是花錢雇殘疾人去店裡用餐，以此作為證據提告業主，「這種情況是惡意行為，很容易被打掉」。

但現在這些律師則以維護人權的形式提告。對於這種高階作法，業主即使聯合起來找誰都沒用。但聯合起來有一個好處，如果對方是20年前的那種「騷擾性行為」，可以讓地檢處去解決。他建議業主，如收到這種惡意濫告，第一件事馬上找ADA專家，這類專家在地方政府大多都可聯繫到，請專家來做當場取證。如果專家發現完全符合ADA法規，給出符合法律的評估信，可證明該訴訟是騷擾行為。這樣便可提交給地檢，並將專家的證明信也提交，剩下交給地檢來處理這些惡意律師。

不過王振邦也表示，的確有不少華人業主、房東都不太注意ADA法規，其實，政府官網上都有各種語言的介紹，而且法規本意也是要幫助弱勢群體。另外房東的租約、業主和裝修設計公司的合約等，都是可最終確認誰來負責的文件，「就看誰法律意識更強」。而法規年年變化，他建議業主找對ADA法規和勞工法了解的律所，每年做一次內部審查。

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