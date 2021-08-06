我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

救狗人士惹是非 程馬克「無照執業」不抗辯

記者李雪／綜合報導
動物救助者程馬克被踢爆視頻作假、虛假宣傳等。（本報檔案照）
動物救助者程馬克被踢爆視頻作假、虛假宣傳等。（本報檔案照）

曾獲不少好萊塢名人支持的動物救助者程馬克(Marc Ching)早先被提告，近日表示對未經許可就執業獸醫的控罪不抗辯(no contest)，其他刑事指控均被駁回。

洛市檢察長Mike Feuer指出，寵物食品店「Petstaurant」的老闆程馬克，鼓勵寵物主人用草藥和飲食療法代替傳統藥物治療，從而危及生病寵物的生命。「正如您不希望無執照醫師為您或您所愛的人提供治療一樣，無執照獸醫對寵物同樣是個嚴重問題」。

其他六項輕罪指控，包括一項無證製造和包裝寵物食品、非法銷售虛假廣告產品、非法銷售摻假食品和非法銷售貼錯標籤的食品以及兩項虛假廣告罪名，均被駁回。

程馬克的寵物餐廳會烹製寵物食物外賣。（本報檔案照）
程馬克的寵物餐廳會烹製寵物食物外賣。（本報檔案照）

本案是在今年稍早洛杉磯時報調查報導後牽扯出來。除了這些指控以外，洛報還揭露程馬克的動物救援慈善機構中，一些令人質疑的財務問題，並對他在海外的救援工作提出質疑。當時他放在網上的一些救助錄像，是他在亞洲的狗狗屠宰場中拍到的，視頻中展示了許多對動物進行折磨和殺害，包括噴火（blowtorch）等恐怖方式。而在時報的調查中，印尼當地一名屠夫就透露，是程馬克付錢給他們，讓他們把狗吊起來燒。在亞洲多國的一些動物權益活動家表示，雖然屠宰場的方法一向不人道，但他們從未聽說過，狗會以程馬克所描述的這些方式遭受酷刑或殺害。

程馬克正在給一名客戶的狗狗「看診」開食譜。（本報檔案照）
程馬克正在給一名客戶的狗狗「看診」開食譜。（本報檔案照）

在2016年的採訪中，程馬克對本報記者稱，亞洲一些地區的居民迷信認為，這樣生剝皮或炙烤的狗肉味道更鮮美，而且有滋補功效。而他當時在「寵物餐廳」接受客人時，也確實如同問診般，根據每位顧客的寵物狀況搭配食材烹製，宣稱更加健康。

洛杉磯時報還揭露，現年41歲的程馬克在開寵物用品店和基金會之前，曾因綁架並造成嚴重人身傷害而在州監獄服刑九年零七個月。在本報2016年的採訪中，程馬克表示，自己也曾有過身分認同困惑，也曾吸毒、紋身、打架。但因他也曾被日裔的親生母親拋棄，被一對華裔、韓裔夫婦領養。正因有這樣的過去，他總覺得有種呼喚要他來拯救這些動物，就像在拯救自己。

程馬克的寵物食品商店和寵物救助基金會。（本報檔案照）
程馬克的寵物食品商店和寵物救助基金會。（本報檔案照）

洛杉磯 韓裔 日裔

上一則

最新農業科技 合法大麻種植基地奠基動工

下一則

迪士尼旁寶地 吃喝玩樂很悠閒

延伸閱讀

薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟

薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟
民主黨投票率低 紐森可能翻船

民主黨投票率低 紐森可能翻船
中首例「猴B病毒」傳人 男獸醫噁心、嘔吐死亡

中首例「猴B病毒」傳人 男獸醫噁心、嘔吐死亡
中國出現首例人類感染「猴B病毒」死亡病例

中國出現首例人類感染「猴B病毒」死亡病例
屠宰場剝削無證移工 新州2男因金融犯罪入獄

屠宰場剝削無證移工 新州2男因金融犯罪入獄
警消合力圍捕 逃離屠宰場牛群全數落網

警消合力圍捕 逃離屠宰場牛群全數落網

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代