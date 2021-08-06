救狗人士惹是非 程馬克「無照執業」不抗辯

動物救助者程馬克被踢爆視頻作假、虛假宣傳等。（本報檔案照）

曾獲不少好萊塢名人支持的動物救助者程馬克(Marc Ching)早先被提告，近日表示對未經許可就執業獸醫的控罪不抗辯(no contest)，其他刑事指控均被駁回。

洛市檢察長Mike Feuer指出，寵物食品店「Petstaurant」的老闆程馬克，鼓勵寵物主人用草藥和飲食療法代替傳統藥物治療，從而危及生病寵物的生命。「正如您不希望無執照醫師為您或您所愛的人提供治療一樣，無執照獸醫對寵物同樣是個嚴重問題」。

其他六項輕罪指控，包括一項無證製造和包裝寵物食品、非法銷售虛假廣告產品、非法銷售摻假食品和非法銷售貼錯標籤的食品以及兩項虛假廣告罪名，均被駁回。

程馬克的寵物餐廳會烹製寵物食物外賣。（本報檔案照）

本案是在今年稍早洛杉磯 時報調查報導後牽扯出來。除了這些指控以外，洛報還揭露程馬克的動物救援慈善機構中，一些令人質疑的財務問題，並對他在海外的救援工作提出質疑。當時他放在網上的一些救助錄像，是他在亞洲的狗狗屠宰場中拍到的，視頻中展示了許多對動物進行折磨和殺害，包括噴火（blowtorch）等恐怖方式。而在時報的調查中，印尼當地一名屠夫就透露，是程馬克付錢給他們，讓他們把狗吊起來燒。在亞洲多國的一些動物權益活動家表示，雖然屠宰場的方法一向不人道，但他們從未聽說過，狗會以程馬克所描述的這些方式遭受酷刑或殺害。

程馬克正在給一名客戶的狗狗「看診」開食譜。（本報檔案照）

在2016年的採訪中，程馬克對本報記者稱，亞洲一些地區的居民迷信認為，這樣生剝皮或炙烤的狗肉味道更鮮美，而且有滋補功效。而他當時在「寵物餐廳」接受客人時，也確實如同問診般，根據每位顧客的寵物狀況搭配食材烹製，宣稱更加健康。

洛杉磯時報還揭露，現年41歲的程馬克在開寵物用品店和基金會之前，曾因綁架並造成嚴重人身傷害而在州監獄服刑九年零七個月。在本報2016年的採訪中，程馬克表示，自己也曾有過身分認同困惑，也曾吸毒、紋身、打架。但因他也曾被日裔 的親生母親拋棄，被一對華裔、韓裔 夫婦領養。正因有這樣的過去，他總覺得有種呼喚要他來拯救這些動物，就像在拯救自己。