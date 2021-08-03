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薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟

洛杉磯訊
迪士尼樂園員工對迪士尼公司提起集體訴訟。（美聯社）
迪士尼樂園員工對迪士尼公司提起集體訴訟。（美聯社）

迪士尼樂園（Disneyland）2.5萬多名現任和前任員工，對迪士尼公司（Walt Disney Co.）提起集體訴訟，抱怨他們的薪酬過低。該訴訟於2019年提起，於7月剛在橙縣高等法院進入集體訴訟狀態。

員工們聲稱，迪士尼正在從安那罕（Anaheim）獲得稅收減免，並根據一項城市法規，要求任何從該市獲得補貼的企業，要用來支付生活薪資，該企業的演員有權獲得更高的工資。根據2018年投票成為法律的L措施，這些企業必須向員工支付15元時薪，到2022年增加到18元。

根據CNN Money，迪士尼樂園於2018年達成協議，到2020年將其1萬名工會員工的工資提高到15.45元。這是否在疫情中執行尚不清楚。目前加州的最低工資是14元。

迪士尼樂園和安那罕市都不同意，該公司應對生活工資的增長負責。

問題的核心是迪士尼是否正在接受城市補貼，因為安那罕償還市政債券的方式十分複雜，這些債券主要通過迪士尼繳納的稅款和市政府徵收的酒店房間稅來償還。提起集體訴訟的律師Randy Renick認為，還款數額可被歸為城市補貼，因為迪斯尼樂園保留了停車場的收入，而停車場是由市府資助的。

「我認為這裡的問題很簡單：選民要求像迪士尼這樣接受公共施捨的公司，向員工支付生活工資」，Renick告訴洛杉磯時報，「迪士尼不應得到通行證」。

迪士尼 樂園 債券

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