洛市警政委員會新主席表態：警政經費不應刪減

洛市警政委員會新主席比格斯，上任第一天就明確表態，反對刪減警政經費。（Venable LLP）

洛杉磯 市警政委員會（Police Commission）新任主席、非洲裔的比格斯（William Briggs），上任第一天就公開宣告，「簡單明瞭，我不同意刪減警政經費(defund the police)」，「不」­（do not）還在講稿中以粗體標示。

原任主席戴克（Eileen Decker）只是因為任期屆滿，因此與比格斯互換職位，擔任他的原職、副主席。 但比格斯的態度與戴克截然不同，直接告訴希望刪減洛市警局（LAPD）­經費的人，非裔的他不會如他們所願，因為有色族群受害於毒品、犯罪，特別是凶殺案年增30%，因此市民需要警察 保護。

洛杉磯時報指出，戴克等其他委員一直口頭回應抗議者訴求，但卻未採取實際行動，反倒是比格斯上任首日就明確表態。

但比格斯的做法也引發社運團體的反彈。Stop LAPD Spying Coalition與Black Lives Matter洛杉磯分會都批評，比格斯根本就是市府的代言人，而不是真心想為民眾服務。特別是最新民調顯示，多數民眾還是希望刪減LAPD預算 ，以增加其他社區服務，比格斯只是越俎代庖。

比格斯是法律顧問公司Venable LLP的合夥人，2020年11月甫獲市長賈西提（Eric Garcetti）任命進入警政委員會。雖然委員會對LAPD的預算與人事並沒有直接管轄權，但卻可以為LAPD制定政策目標、審查部分預算，也對LAPD重要主管的任命具有影響力。

經過黑人的命也是命（BLM）運動，加上疫情的影響，LAPD的預算大減，員警人數也降到9500人。但比格斯強調，洛市2028年就要舉辦奧運，2026年還可能舉行世界盃，「就算以我至今短短的任期，也知道LAPD的人力肯定不足」。

比格斯還說，他希望增加社區巡守的警力，讓員警與居民建立互信的合作關係。不過，他也同意社運團體的某些看法，例如增加社區工作與心理治療的人力。不過他還是堅持，警察不是所有問題的萬靈丹，不可能也不應該，什麼事都推給警方。