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沒給員工帶薪病假 連鎖超市挨罰44.7萬

記者邵敏／綜合報導
三家El Super雜貨店因未提供補充帶薪疫情病假被罰款44.7萬。（unsplash.com）
三家El Super雜貨店因未提供補充帶薪疫情病假被罰款44.7萬。（unsplash.com）

加州勞工局已對El Super連鎖超市位於南加的三家分店開出罰單，原因是該超市未能向受新冠疫情影響的95名員工，提供與疫情相關的補充帶薪病假，罰金總額超過44.7萬元。

三家受處罰的超市，分別位於洛杉磯、林伍特（Lynwood）和聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville），母公司是位於德拉瓦州（Delaware）的Bodega Latina Corporation。

根據州勞工局聲明，這三家超市的員工在生病時被迫工作，一些員工則被告知在隔離期間申請失業救濟金，而其他人則等了幾個月才拿到工資。

勞工局局長Lilia García-Brower指出，補充帶薪病假旨在保護工人免於被迫在健康和養家糊口之間做出選擇，這些商家的違規行為讓工人、以及他們的家人，和El Super的客戶面臨不必要的健康風險。

El Super在聲明中表示將申訴，表示該公司致力於遵守勞動法。聲明指出：「我們對勞工局沒有完成調查，就採取行動感到失望，這些罰款是沒有道理的，我們將大力捍衛我們的合規紀錄。」

據悉，這是加州勞工局針對該項補充帶薪病假法令的第一個罰款事件。勞工局有關人員指出，他們是在收到員工抱怨後於去年9月開始調查。

勞工 加州 疫情

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