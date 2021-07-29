洛市新法禁遊民久留公共場所 後續執法有難度

洛市新法將禁止遊民逗留公共場所。（ABC）

洛杉磯 市議會28日以13票贊成、2票反對通過新法規，禁止民眾、其實就是遊民，在公園、圖書館、學校、日間看護中心或其他公共場所久坐、睡覺或囤積雜物。洛市市長賈西 提（Eric Garcetti）曾經表態支持，洛杉磯時報認為他會簽署生效，但是真正的難題在後續執法。

雖然該法獲得壓倒性支持，但反對的兩位市議員博寧（Mike Bonin）與拉曼（Nithya Raman）認為，遊民需要的是住所，既不是收容所，也不是囤放。諷刺的是，兩人都面臨罷免危機，因為部分選區居民認為，他們太照顧遊民，忽視居民的安全健康和居住權益。

新法雖然禁止在上述地點坐臥，但真正的執法還待兩項條件配合：一是市議會認定，該地確屬應該執法對象，警方才能動手驅離 ；二是驅離前，必須先派出「街道溝通小組」，成員必須包括社工、心衛專家，與能夠提供住所及服務的人員。

議會表決前，市府政策專家已公布對策，由洛市遊民服務局（Homeless Services Authority）的17個專責團隊負責擔任街道溝通小組，並在議會就特定地點進行表決前，就先到當地展開勸導工作。專家指出，鑒於遊民營地大小不同，部分區塊可能得花上四個月才能淨空。

淨空之後，專責團隊將每3個月重訪當地一次，確定遊民是否再度回到當地。萬一遊民又在進駐，額外的人手將前往勸說，希望他們主動配合法令。

雖然議會表決時有反對意見，但支持票數畢竟多很多。支持草案的市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）強調，新法是正確的一步，人行道、消防栓、家戶通道至少不會再被阻擋。但他認為，這款新法還不夠，議會應該追加立法，禁止有住所的人久居街頭。

洛時報指出，長遠執法層面仍有疑慮，除了既有已經禁止逗留的消防栓、家戶通道外，其他地點還需要議會逐一表決，而且因為當地市議員的政治立場不同，市內各區執法力道，也可能出現明顯落差。