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以毒誘色 民主黨大金主巴克定罪

編譯組／綜合報導 
民主黨大金主巴克，陪審團認定有罪。（Getty Images）
民主黨大金主巴克，陪審團認定有罪。（Getty Images）

被控「以毒誘色」致人於死的好萊塢民主黨大金主巴克（Ed Buck）27日出庭，面對聯邦陪審團，陪審員在討論首日就判決他有罪。面臨至少40年刑期。

66歲的巴克是名模和演員出身，經商致富後，從2000年起，一直提供民主黨人大量政治獻金，每次往往50萬元起跳。特殊性癖好、富有白男與貧窮黑男、毒品、政治獻金，本案幾乎把所有好萊塢名流的醜聞元素，都集合在一起。

巴克涉及的罪名包括九項重罪，其中二項為提供管制藥品給摩爾（Gemmel Moore）與Timothy Dean，導致兩人分別於2017年7月、2019年1月，在巴克位於西好萊塢Laurel Avenue的寓所中死亡。兩案強制徒刑分別至少應處20年以上，宣判日期尚未宣布。 

旁聽家屬在陪審團宣布認定後紛紛表示欣慰。死時年僅26歲的摩爾，27日剛好是四周年忌日。其母LaTisha Nixon表示，「謝謝大家願意相信我們，他是我的兒子，是人而不是動物，許多人都很愛他」。她還說，「我們今天終於得到正義了，我很感謝、也很開心」。 

巴克另外還被控引誘摩爾到洛杉磯，提供巴克性服務。巴克的其他個罪名包括：誘拐另一名男子到洛杉磯；明知且故意提供冰毒（甲基安非他命，methamphetamine）；以及利用住所供應迷幻藥品冰毒，鎮靜劑γ-羥基丁酸（GHB­）與氯硝西泮（clonazepam）。 

巴克開庭時仍然堅持，兩人死亡是因為身體本來就不好，與毒品或鎮定劑無關。但是其他多位從「性、毒品、歡愉派對」中活下來的人，卻出庭證明巴克所言不實。檢方也指控巴克利用弱者，特別是黑人男性，到巴克住所提供性服務、滿足其戀物癖，但不少受害者進到豪宅後，「卻像是在鬼門關前兜了一圈，差點送命」。

毒品 好萊塢 民主黨

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