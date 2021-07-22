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參與國會騷亂 緝毒署探員亮槍被捕

記者丁曙／綜合報導
橙縣前緝毒局探員易卜拉欣參與國會騷亂事件。（KTLA）
橙縣前緝毒局探員易卜拉欣參與國會騷亂事件。（KTLA）

住在橙縣的前聯邦緝毒署（DEA）探員易卜拉欣 (Mark Sami Ibrahim) 20日被捕，他涉嫌參加1月6日華府國會大廈騷亂事件，當時他在休班期間卻佩戴他的DEA徽章，和佩帶槍枝出現在示威現場。

當時華府暴亂現場，曾有多名現役美國軍人、現職地方警察參與騷亂，現在又有現職聯邦執法探員。

易卜拉欣當時休班卻顯露DEA徽章和槍枝擺姿勢。（KTLA）
易卜拉欣當時休班卻顯露DEA徽章和槍枝擺姿勢。（KTLA）

據法庭文件，多張照片顯示當時易卜拉欣刻意展示他的緝毒署徽章和手槍，他站在其他示威者中間，揮舞著支持川普的橫幅。

互聯網上發布的視頻還顯示，易卜拉欣在國會大廈外舉著一面寫著「自由或死亡」（Liberty or Death）字樣的旗幟，大約12分鐘後，一群人移除了附近的一組路障。

易卜拉欣之前是DEA的試用探員，1月6日前往首都華盛頓時已請了個人休假。不過在騷亂前幾周，他已經通知了DEA單位打算辭職。

在1月6日的國會騷亂事件中，易卜拉欣並沒有受命擔任現場執法人員，但他在事後告訴調查人員，他在現場幫助一位被要求為FBI記錄事件的朋友。

然而，根據聯邦探員與司法部督察長辦公室的案件摘要，易卜拉欣所說的這位朋友，否認了他的說詞，並且告訴調查人員，易卜拉欣編造了這個虛假故事來掩蓋他的行徑。

執法人員涉嫌國會騷亂事件一直困擾著遭到襲擊和毆打的國會警察。DEA探員易卜拉欣是來自12 個州至少30名涉案的執法人員之一，他們因為個人行為受到審查，或因參與騷亂而面臨刑事指控。

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