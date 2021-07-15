以毒誘色出人命 民主黨大金主受審 名流醜聞大集合

巴克出庭應訊時的畫面。（KTLA）

名模演員、特殊性癖好、富有白人與貧窮黑人、冰毒、政治獻金。幾乎所有好萊塢 名流的醜聞元素，都集合在一起了。

民主黨 大金主巴克（Ed Buck）所涉案件13日終於在聯邦法院開庭審理，據稱兩名男子因為他的誘導而用藥過量、最終死亡，另外還有其他人也因為巴克的誘拐而使用冰毒（甲基安非他命，methamphetamine）。

66歲的巴克，是名模和演員演員出身，後來經商致富。自2000年起，他一直提供民主黨人大量政治獻金，每次往往以50萬元起跳。對於引誘吸毒與使用其他藥物，巴克辯稱無罪；但如果他被控的九項重罪成立，他的下半生恐怕都得在牢裡過。

巴克是民主黨長期大金主，圖為他與喜萊莉．柯林頓合影。(FOX)

本案之所以引發討論，除了政治背景外，還有種族因素。巴克是富有白人男性，但性向偏好貧困的黑人男性。檢方指控，巴克以金錢或物質為代價，換取對方到他公寓一遊，發生性關係取樂。

巴克2019年被捕，因為他濫用藥物成癮，但非用在自己身上，而是誘騙對方嗑藥，或先下藥迷倒對方，再為對方注射過量毒品 。不過巴克的律師辯稱，對方本來就藥物成癮，出於自我意志才會到巴克的西好萊塢公寓，而且死亡的兩人並非因為冰毒過量。

本案受害者眾，且不少倖存者願意出庭作證。死亡的兩人為26歲的Gemmel Moore、2017年過世，55歲的Timothy Dean、2019年死亡。兩人之死雖然引發抗議，要求將巴克繩之以法，但案件拖了半年才收場，最後巴克在2019年9月被捕。

政治策士Jasmyne Cannick強調，巴克能夠逍遙法外那麼多年，全是因為他的財富、種族與政治背景。對兩人遺族來說，單單是開庭本身就是勝利，因為巴克已經關在牢裡兩年卻遲遲未審，「誰知道他那天就死了，一了百了？」

檢方指控，巴克除了誘勸他人服藥，或接受巴克為他們注射毒品，還會以強力鎮定劑迷昏對方，然後在注射過量毒品。其中一名打算出庭作證的受害者說，巴克給了他300元，然後宣稱給了他冰毒，但當巴克要他滾的時候，他卻無法起身，還在地板上躺了六小時，直到巴克拿出電鋸，他才不知哪來的力氣逃了出去。

直接導致巴克被捕的受害人不是Timothy Dean，雖然他在2019年1月已死亡，而是另一名住在遊民巷旅館的Dane Brown。

Dane Brown認識巴克後，2019年夏季每天幾乎都讓巴克為他注射冰毒，但2019年9月間某次過度用藥後，Dane Brown差點送命，他要巴克叫救護車時卻被拒絕，最後連滾帶爬地到附近加油站打911才能獲救。Dane Brown預料將會出庭作證。