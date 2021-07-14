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加州去年凶殺案暴增31% 三分之一受害者為非裔

【洛杉磯訊】
圖為警方正在調查一處犯罪現場。（美聯社）
圖為警方正在調查一處犯罪現場。（美聯社）

根據近日發布的報告，2020年加州凶殺案暴增31%，成為2007年以來死亡人數最多的一年，非裔占所有受害者近三分之一。

據福斯新聞（FOX）報導，去年共發生2202起凶殺案，比2019年增加523起。而且從每10萬人4.2件，增至5.5件凶殺案。這是自2007年2258人被殺以來的最多的一年。非裔占加州人口6.5%，但去年占所有受害者31%。西裔占45%，白人占16%。去年凶殺案數量激增，部分原因是前一年的凶殺案數量和比率都非常低。

據伯克萊加州大學加州政策實驗室的四位專家，在一項針對超過10萬人的研究發現，加州城市的表現，普遍好於全美其它人均凶殺案和嚴重攻擊案增加的州。

然而，根據加州檢察長辦公室年度報告，去年加州的凶殺案比過去十年最多的一年還要多近300起，最多時是2016年，有1930起殺人案。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，目前尚不清楚凶殺案為何激增，但他指出，去年手槍銷量增加65.5%，長槍銷量增加45.9%。 68萬6435支手槍的銷量創歷史新高，而步槍和霰彈槍48萬0401支銷量也僅次於2016年。

2020年有近四分之三的凶殺案涉及槍支，高於一年前的69%，而與家庭暴力相關的涉及槍支的求助電話上升42%。

邦塔辦公室的報告顯示，超過三分之一的凶殺案由爭吵引起，28%與幫派有關，近7%與家庭暴力有關，8.5%與強姦、搶劫或入室盜竊有關。不過根據全州的報告，即使凶殺案急劇增加，整體暴力犯罪增幅仍然不到1%。這是因為搶劫案下降約14%，強奸案下降8%，但嚴重襲擊案增加近9%，縱火案增加43%。

同時，在疫情期間，財產犯罪下降7.7%，其中盜竊案下降近15%，入室盜竊案下降4%。但機動車盜竊案增加近20%。若和聯邦調查局報告犯罪率的全國其他城市相比，加州城市的財產犯罪率下降得更多。但何以加州車輛盜竊率卻更高，專家也無法解釋。

不過他們將居家令導致的社交互動減少，列為搶劫、強姦和盜竊案減少的可能原因。

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